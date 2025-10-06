Målfest när Tyresö Hanviken J20 krossade Enköping i Tyresö Ishall

Tyresö Hanviken J20 segrade – 11–2 mot Enköping

Liam Enersen Tysk avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Andra raka segern för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 hade inga problem med Enköping i U20 region öst herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 11–2 (3–0, 3–1, 5–1).

Resultatet innebär att Enköping nu har sex förluster i rad.

Nyköping nästa för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Tyresö Hanviken J20 vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 11–2.

Albin Carlsson gjorde två mål för Tyresö Hanviken J20 och spelade dessutom fram till tre mål, Gustaf Bredin stod för två mål och två assists, Leonard Magnusson gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Mathias Frantz gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Den 10 november tar lagen sig an varandra igen, då i Bahcohallen.

Lördag 11 oktober 11.00 spelar Tyresö Hanviken J20 hemma mot Nyköping. Enköping möter Vallentuna hemma i Bahcohallen fredag 10 oktober 19.40.

Tyresö Hanviken J20–Enköping 11–2 (3–0, 3–1, 5–1)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (6.32) Arvid Blom (Sebastian Einarsson, Liam Enersen Tysk), 2–0 (15.16) Gustaf Bredin (Leonard Magnusson, Albin Carlsson), 3–0 (17.37) Liam Enersen Tysk (Liam Schenk).

Andra perioden: 3–1 (20.53) Linus Wall (Dylan Hjelmberg, Hugo Hedenfalk), 4–1 (29.59) Mathias Frantz (Leonard Magnusson, Albin Carlsson), 5–1 (32.04) Leonard Magnusson (Albin Carlsson, Gustaf Bredin), 6–1 (36.48) Albin Carlsson (Arvid Blom, Mathias Frantz).

Tredje perioden: 7–1 (42.27) Anton Skoogh (Kevin Eklund, Max Klingström), 7–2 (48.30) Hugo Hedenfalk (Linus Wall), 8–2 (49.39) William Due-Boje (Kevin Eklund, Albin Englund), 9–2 (51.04) Tim Rillver (Lukas Grzymek), 10–2 (56.28) Gustaf Bredin (Mathias Frantz), 11–2 (56.53) Albin Carlsson (Leonard Magnusson, Gustaf Bredin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Enköping: 0-1-4

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 11 oktober

Enköping: Vallentuna Hockey, hemma, 10 oktober