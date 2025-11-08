Målfest när Tranås krossade Guts/Valdemarsvik i Tranås Åkeri Arena

Tranås vann med 21–2 mot Guts/Valdemarsvik

Daniel Chamoun gjorde sex mål för Tranås

Alfred Godenäs avgjorde för Tranås

Tranås hade inga problem med Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 21–2 (6–0, 8–1, 7–1).

Riktigt bra var Daniel Chamoun, som stod för hela sex mål för Tranås.

Tranås Daniel Chamoun sexmålsskytt

I första perioden var det Tranås som var starkast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Tranås tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 7–0 efter 8.41 genom Daniel Chamoun och gick upp till 8–0 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

Innan perioden var över hade Tranås ryckt åt sig ledningen med 14–1. Tranås hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.49 genom Elliot Rehnqvist och gick upp till 19–1 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

Segern skrevs till slut till 21–2 för Tranås.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås AIF med 16–2.

Nästa motstånd för Tranås är Vita Hästen J20. Lagen möts lördag 15 november 14.00 i Himmelstalundshallen. Guts/Valdemarsvik tar sig an Västervik borta tisdag 11 november 19.00.

Tranås–Guts/Valdemarsvik 21–2 (6–0, 8–1, 7–1)

U20 division 1 C syd herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (7.01) Vincent Sjöö-Laisio (Ludvig Fransson, Rasmus Argus Lago), 2–0 (7.32) Vincent Sjöö-Laisio (Rasmus Argus Lago, Algot Carlsson), 3–0 (7.47) Alfred Godenäs (Jack Björk), 4–0 (9.16) Daniel Chamoun (Melvin Svensson, Liam Dufva), 5–0 (9.58) Vincent Sjöö-Laisio (Elliot Rehnqvist, Algot Carlsson), 6–0 (13.09) Elliot Rehnqvist.

Andra perioden: 7–0 (28.41) Daniel Chamoun (Melvin Svensson, Rasmus Argus Lago), 8–0 (30.05) Nohel Norberg (Olle Gustafsson, Rasmus Argus Lago), 8–1 (31.04) Nils Ekelund (Kasper Malmlöv), 9–1 (33.21) Vincent Sjöö-Laisio (Elliot Rehnqvist, Liam Dufva), 10–1 (34.43) Rasmus Argus Lago (Daniel Chamoun, Liam Dufva), 11–1 (36.51) Daniel Chamoun (Melvin Svensson, Liam Dufva), 12–1 (37.06) Daniel Chamoun (Melvin Svensson, Liam Dufva), 13–1 (38.07) Alfred Godenäs (Olle Gustafsson, Jack Björk), 14–1 (38.47) Elliot Rehnqvist (Vincent Sjöö-Laisio, Sixten Jonsson).

Tredje perioden: 15–1 (45.49) Elliot Rehnqvist (Vincent Sjöö-Laisio, Malte Hansson), 16–1 (49.05) Daniel Chamoun (Liam Dufva, Nohel Norberg), 17–1 (49.45) Elliot Rehnqvist (Vincent Sjöö-Laisio, Malte Hansson), 18–1 (51.19) Daniel Chamoun (Liam Dufva), 19–1 (52.07) Algot Carlsson (Vincent Sjöö-Laisio), 19–2 (53.47) Nils Ekelund, 20–2 (56.20) Olle Gustafsson (Rasmus Argus Lago, Sixten Jonsson), 21–2 (58.15) Liam Dufva.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-0-2

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4

Nästa match:

Tranås: HC Vita Hästen, borta, 15 november

Guts/Valdemarsvik: Västerviks IK, borta, 11 november