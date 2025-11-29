Målfest när Sunne krossade Nor IK U23/Solstad HC på hemmaplan

Sunne-seger med 15–2 mot Nor IK U23/Solstad HC

Simon Ekelund avgjorde för Sunne

Femte raka förlusten för Nor IK U23/Solstad HC

Sunne hade inga problem hemma mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr och vann med utklassningssiffrorna 15–2 (4–2, 8–0, 3–0).

Sunne–Nor IK U23/Solstad HC – mål för mål

Sunne var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Även i andra perioden var det Sunne som dominerade och gick från 4–2 till 12–2 genom två mål av Anton Wikman, två mål av Mille Ranström, ett mål av Samuel Larsson, ett mål av Oliver Braathen-Lien, ett mål av Alvin Sättermon och ett mål av Christofer Olsson.

Sunne fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–2. Målen i sista perioden gjordes av Samuel Larsson, Christofer Olsson och Johan Lucas Jäger.

Samuel Larsson och Simon Ekelund gjorde två mål och tre assist var för Sunne.

Det här betyder att Sunne är kvar på tredje plats och Nor IK U23/Solstad HC stannar på tionde plats, i serien. Ett tapp för Nor IK U23/Solstad HC som låg på sjätte plats så sent som den 7 november.

Den 21 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Norvalla Ishall.

I nästa match, lördag 6 december möter Sunne Kumla borta i Ica Maxi Arena 14.30 medan Nor IK U23/Solstad HC spelar hemma mot BIK Karlskoga J18 12.00.

Sunne–Nor IK U23/Solstad HC 15–2 (4–2, 8–0, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (0.11) Ville Arvidsson (Hugo Westin, Robbie Hult), 1–1 (1.27) Oliver Rydell (Mats Molaup Kvåle), 2–1 (5.30) Simon Ekelund (Oliver Rydberg), 3–1 (11.42) Simon Ekelund (Alvin Sättermon), 4–1 (13.08) Alvin Sättermon (Simon Ekelund), 4–2 (18.47) Karl Nermo (Karl Bergström, Hugo Westin).

Andra perioden: 5–2 (20.43) Anton Wikman (Christofer Olsson), 6–2 (23.58) Samuel Larsson (Christofer Olsson, Oliver Braathen-Lien), 7–2 (28.32) Mille Ranström (Simon Ekelund, Wille Håkansson), 8–2 (29.05) Oliver Braathen-Lien (Anton Wikman, Samuel Larsson), 9–2 (31.33) Mille Ranström (Simon Ekelund, Oliver Rydberg), 10–2 (35.00) Christofer Olsson (Samuel Larsson, Oliver Braathen-Lien), 11–2 (38.23) Anton Wikman (Johan Lucas Jäger, Samuel Larsson), 12–2 (39.54) Alvin Sättermon (Mille Ranström, Oliver Rydell).

Tredje perioden: 13–2 (41.10) Samuel Larsson (Oliver Rydberg), 14–2 (44.58) Johan Lucas Jäger (Oliver Braathen-Lien, Christofer Olsson), 15–2 (46.59) Christofer Olsson (Wille Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 2-0-3

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Sunne: Kumla HC Black Bulls, borta, 6 december

Nor IK U23/Solstad HC: BIK Karlskoga 2, hemma, 6 december