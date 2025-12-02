Målfest när Strömsbro krossade Hudiksvall på hemmaplan

Strömsbro vann med 6–0 mot Hudiksvall

Wilmer Björk Eriksson matchvinnare för Strömsbro

Sjunde raka förlusten för Hudiksvall

Strömsbro hade inga problem hemma mot Hudiksvall i U20 region väst herr och vann med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0). Strömsbro fick därmed revansch från senaste mötet, som Hudiksvall vann med 4–3.

BIK Karlskoga J20 nästa för Strömsbro

Wilmer Björk Eriksson gjorde 1–0 till Strömsbro efter bara 21 sekunder efter pass från Jakob Pommer och Zacharias Jandrén.

Laget gjorde 2–0 när Wilmer Björk Eriksson på nytt hittade rätt assisterad av Isak Malmström och Linus Åbom efter 14.16.

Efter 9.45 i andra perioden slog Nils Englund-Olsson till på pass av Mille Thunman och Ludvig Eklund och gjorde 3–0.

Strömsbro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Jaxgård, Nils Englund-Olsson och Jesper Lindberg.

Det här betyder att Strömsbro ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Hudiksvall sist, på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Strömsbro BIK Karlskoga J20 i Nobelhallen 12.30. Hudiksvall tar sig an Valbo J20 hemma 13.00.

Strömsbro–Hudiksvall 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (0.21) Wilmer Björk Eriksson (Jakob Pommer, Zacharias Jandrén), 2–0 (14.16) Wilmer Björk Eriksson (Isak Malmström, Linus Åbom).

Andra perioden: 3–0 (29.45) Nils Englund-Olsson (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Tredje perioden: 4–0 (41.19) Jesper Lindberg, 5–0 (51.33) Filip Jaxgård (Axel Kjerrman, Egon Ericsson), 6–0 (57.56) Nils Englund-Olsson (Jonas Nordlinder, Mille Thunman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Strömsbro: BIK Karlskoga, borta, 6 december

Hudiksvall: Valbo HC, hemma, 6 december