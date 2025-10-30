Målfest när Rögle krossade Luleå i Catena Arena

Rögle-seger med 6–0 mot Luleå

Rögles nionde seger på de senaste tio matcherna

Dennis Everberg avgjorde för Rögle

Rögle hade inga problem med Luleå i SHL och vann hemma med 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

Rögle har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Därmed har Rögle vunnit sex matcher i rad i SHL.

Leksand nästa för Rögle

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Rögle starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Linus Sandin, Felix Nilsson och Daniel Zaar. Leon Bristedt också 6–0 på pass av Lukas Ekeståhl-Jonsson och Karson Kuhlman efter 14.40 i tredje perioden.

Rögles Leon Bristedt stod för ett mål och två assists och Lukas Ekeståhl-Jonsson hade tre assists.

Rögle har en stark form med fem segrar och 21–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har en vinst och fyra förluster och 4–16 i målskillnad.

Luleå ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Rögle leder serien.

Lördag 1 november möter Rögle Leksand borta 15.15 och Luleå möter Malmö borta 18.00.

Rögle–Luleå 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (8.15) Dennis Everberg (Daniel Zaar, Karson Kuhlman), 2–0 (15.15) Lubos Horky (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Mark Friedman).

Andra perioden: 3–0 (22.03) Linus Sandin (Calle Själin, Leon Bristedt), 4–0 (27.20) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson, Calle Själin), 5–0 (34.14) Daniel Zaar (Leon Bristedt, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Tredje perioden: 6–0 (54.40) Leon Bristedt (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Karson Kuhlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 5-0-0

Luleå: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Leksands IF, borta, 1 november

Luleå: IF Malmö Redhawks, borta, 1 november