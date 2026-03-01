Målfest när Oskarshamn krossade Tranås J18 på bortaplan

Oskarshamn segrade – 9–3 mot Tranås J18

Oskarshamn hade inga problem borta mot Tranås J18 i U18 regional syd vår och vann med utklassningssiffrorna 9–3 (2–1, 5–2, 2–0).

I och med detta har Tranås J18 fyra förluster i rad.

Oskarshamn spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 3–7.

5.36 in i tredje perioden satte Emil Boberg pucken återigen framspelad av Noah Lundh och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 3–9-mål med 1.52 kvar att spela på nytt genom Noah Lundh efter pass från Emil Boberg och Anton Johansson Lissel. Det fastställde slutresultatet till 3–9.

Oskarshamns Noah Lundh stod för fem poäng, varav tre mål, Melker Vidsäter gjorde ett mål och tre assist och Emil Boberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Tranås J18 har en vinst och fyra förluster och 13–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har två vinster och tre förluster och 21–23 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Oskarshamn med 10–1.

Torsdag 5 mars spelar Tranås J18 borta mot Helsingborg 19.15 och Oskarshamn mot Troja-Ljungby U18 hemma 19.40 i Be-Ge Hockey Center.

Tranås J18–Oskarshamn 3–9 (1–2, 2–5, 0–2)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (0.54) Leo Andersson (Elias Lindén, Vincent Sjöö-Laisio), 1–1 (16.25) Emil Boberg (Gustav Roth), 1–2 (17.53) Noah Lundh (Gustav Roth).

Andra perioden: 1–3 (23.02) Anton Johansson Lissel, 1–4 (27.48) Melker Vidsäter (Dante Olheden, Viktor Eddyson), 2–4 (27.59) Elias Lindén (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Holmberg), 2–5 (29.51) Axel Flink (Dante Olheden, Melker Vidsäter), 2–6 (34.11) Noah Lundh (Melker Vidsäter, Wille Nilsson), 3–6 (36.08) Gustav Roth (Leo Andersson), 3–7 (39.44) Axel Flink (Noah Lundh, Melker Vidsäter).

Tredje perioden: 3–8 (45.36) Emil Boberg (Noah Lundh), 3–9 (58.08) Noah Lundh (Emil Boberg, Anton Johansson Lissel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 1-0-4

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Tranås J18: Helsingborg HC Ungdom, borta, 5 mars 19.15

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 5 mars 19.40