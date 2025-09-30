Målfest när Oskarshamn krossade IF Troja-Ljungby på hemmaplan

Seger för Oskarshamn med 7–1 mot IF Troja-Ljungby

Daniel Rödnes matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn hade inga problem hemma mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–1, 2–0, 3–0).

– En svängig match två första perioderna. Mycket spel fram och tillbaka med långa sekvenser i anfallszon för båda laget. Våran målvakt stänger igen i andra och vi är väldigt effektiva och lyckas gå ifrån till 4–1. I tredje perioden gör Troja en push som vi står emot bra och vi lyckas få in några baljor. Matchen slutar 7–1 och vi blickar framåt mot lördag, tyckte Oskarshamns tränare Kalle Linnsand, efter matchen.

Oskarshamn har startat med två raka segrar, efter 5–0 mot Jonstorp i premiären.

Helsingborg nästa för Oskarshamn

Oskarshamn tog ledningen i början av första perioden genom Kevin Du Rietz.

IF Troja-Ljungby gjorde 1–1 genom Olle Petersson efter 7.08.

Efter 17.49 i matchen gjorde Oskarshamn 2–1 genom Daniel Rödnes. Även i andra perioden var Oskarshamn starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Kevin Du Rietz och Daniel Rödnes. Oskarshamn fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Kevin Du Rietz, Daniel Rödnes och Albin Larsson.

Oskarshamns Kevin Du Rietz stod för tre mål och ett assist, Daniel Rödnes gjorde tre mål och Andre Franz hade tre assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 november i SP Arena.

Lördag 4 oktober spelar Oskarshamn borta mot Helsingborg 16.00 och IF Troja-Ljungby mot Hanhals borta 14.00 i Kungsbacka Ishall.

Oskarshamn–IF Troja-Ljungby 7–1 (2–1, 2–0, 3–0)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (0.53) Kevin Du Rietz, 1–1 (7.08) Olle Petersson (Gustav Stenberg, Paul Johannson), 2–1 (17.49) Daniel Rödnes (Albin Larsson, Viggo Söderberg).

Andra perioden: 3–1 (32.08) Kevin Du Rietz (Theo Dahl, Andre Franz), 4–1 (32.49) Daniel Rödnes (Linus Levin).

Tredje perioden: 5–1 (50.18) Daniel Rödnes (Kevin Du Rietz, Andre Franz), 6–1 (52.08) Albin Larsson (Viggo Söderberg), 7–1 (54.05) Kevin Du Rietz (Andre Franz, Melker Vidsäter).

Nästa match:

Oskarshamn: Helsingborg HC Ungdom, borta, 4 oktober

IF Troja-Ljungby: Hanhals IF, borta, 4 oktober