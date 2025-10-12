Målfest när Orsa krossade Falu 2 i Lugnets Ishall

Orsa vann med 9–2 mot Falu 2

Vilmer Gräll fyramålsskytt för Orsa

Andra raka segern för Orsa

Orsa hade inga problem med Falu 2 i U18 division 1 västra B herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–2 (2–0, 3–1, 4–1).

Snackisen var Vilmer Gräll – som gjorde hela fyra av Orsas mål.

Vilmer Gräll gjorde fyra mål för Orsa

Orsa var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Orsa tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.27 genom Vilmer Gräll och gick upp till 1–8 innan Falu 2 svarade.

Slutresultatet blev 2–9 i Orsas favör.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för Orsa med 7–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Orsa Ishall.

Nästa motstånd för Falu 2 är Avesta. Orsa tar sig an Häradsbygden hemma. Båda matcherna spelas torsdag 16 oktober 19.00.

Falu 2–Orsa 2–9 (0–2, 1–3, 1–4)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (15.08) Vilmer Gräll (Leon Tångring), 0–2 (18.10) Max Johansson (Leon Tångring).

Andra perioden: 0–3 (31.24) Vilmer Gräll (William Enlund, Leon Tångring), 1–3 (36.04) Hampus Enarsson (Walter Knutsson, Viggo Söderholm), 1–4 (37.48) Leon Tångring (Oscar Ytterbring), 1–5 (38.53) Pelle Lind (Ludwig Grudd, Emrik Olsson).

Tredje perioden: 1–6 (42.27) Vilmer Gräll (William Enlund), 1–7 (44.44) Alvin Palmestedt (Oscar Ytterbring, John Jernberg), 1–8 (55.13) Vilmer Gräll (John Jernberg), 2–8 (57.39) Philip Lowén (Walter Knutsson), 2–9 (59.12) Oscar Ytterbring (John Jernberg, Edvard Backlund).

Nästa match:

Falu 2: Avesta BK, borta, 16 oktober

Orsa: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 16 oktober