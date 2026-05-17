Sverige segrade – 6–2 mot Danmark

Sverige vann med 6–2 mot Danmark

Lucas Raymond avgjorde för Sverige

Andra raka förlusten för Danmark

Sverige vann i VM Grupp B herr med 6–2 (2–0, 3–1, 1–1) på bortaplan mot Danmark.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sverige.

Det var första segern för Sverige, efter 3–5 mot Kanada i första matchen.

Tjeckien nästa för Sverige

Mattias Ekholm gav Sverige ledningen efter nio minuters spel assisterad av Viggo Björck och Lucas Raymond. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 17.58 när Oliver Ekman-Larsson fick träff framspelad av Lucas Raymond och Ivar Stenberg.

Sverige hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 5.52 genom Lucas Raymond och gick upp till 0–4 innan Danmark svarade.

I periodpausen hade Sverige ledningen med 1–5.

11.48 in i tredje perioden satte Mikkel Aagaard pucken på pass av Joachim Blichfeld och Nick Olesen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Danmark. 15.05 in i perioden fick Linus Karlsson utdelning framspelad av Simon Holmström och Albert Johansson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Sveriges Lucas Raymond stod för tre poäng, varav ett mål.

Måndag 18 maj möter Danmark Kanada borta 16.20 och Sverige möter Tjeckien hemma 20.20.

Danmark–Sverige 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (9.45) Mattias Ekholm (Viggo Björck, Lucas Raymond), 0–2 (17.58) Oliver Ekman-Larsson (Lucas Raymond, Ivar Stenberg).

Andra perioden: 0–3 (25.52) Lucas Raymond (Joel Persson, Jacob De La Rose), 0–4 (28.09) Jakob Silfverberg (Carl Grundström, Robert Hägg), 1–4 (31.38) Joachim Blichfeld (Phillip Bruggisser, Nick Olesen), 1–5 (33.45) Viggo Björck (Ivar Stenberg, Oliver Ekman-Larsson).

Tredje perioden: 2–5 (51.48) Mikkel Aagaard (Joachim Blichfeld, Nick Olesen), 2–6 (55.05) Linus Karlsson (Simon Holmström, Albert Johansson).

Utvisningar, Danmark: 7×2 min. Sverige: 7×2 min.

Nästa match:

Danmark: Kanada, borta, 18 maj 16.20

Sverige: Tjeckien, hemma, 18 maj 20.20