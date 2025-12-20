Målfest när Örebro krossade Hammarö J20 på hemmaplan

Örebro vann med 10–3 mot Hammarö J20

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Franz Moritzen med fyra mål för Örebro

Örebro hade inga problem hemma mot Hammarö J20 i U20 Div 1 västra B herr och vann med utklassningssiffrorna 10–3 (6–0, 3–3, 1–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Örebros Franz Moritzen, som stod för hela fyra mål i matchen.

Örebro dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 9–3.

Franz Moritzen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 10–3-mål med 1.15 kvar att spela assisterad av Olle Johansson och Ossian Carlsson-Moberg. 10–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Örebro med 6–5.

Hammarö J20 spelar hemma mot Forshaga söndag 4 januari 19.30.

Örebro–Hammarö J20 10–3 (6–0, 3–3, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.59) Edwin Lööw (Max Strömvall, Olle Johansson), 2–0 (2.48) Franz Moritzen (Olle Johansson, Ossian Carlsson-Moberg), 3–0 (6.13) Lucas Forsman (Ossian Carlsson-Moberg, Lucas Stigell), 4–0 (9.00) Franz Moritzen (Ossian Carlsson-Moberg, Lucas Forsman), 5–0 (12.12) Max Strömvall (Olle Johansson, Edwin Lööw), 6–0 (18.55) Franz Moritzen (Ossian Carlsson-Moberg, Lucas Forsman).

Andra perioden: 7–0 (21.13) Lucas Stigell (Ossian Carlsson-Moberg, Lucas Forsman), 8–0 (22.41) Edwin Lööw, 8–1 (31.16) Albin Hanes (Theo Kristiansson, Victor Chini), 8–2 (33.52) Alvin Eriksson (Tobias Nilsson, Theo Kristiansson), 8–3 (34.08) Viktor Ekman (Vilmer Timmerklev, Felix Carlbäck Magnil), 9–3 (36.24) Ossian Carlsson-Moberg (Lucas Forsman).

Tredje perioden: 10–3 (58.45) Franz Moritzen (Olle Johansson, Ossian Carlsson-Moberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 4-0-1

Hammarö J20: 3-1-1

Nästa match:

Hammarö J20: Forshaga IF, hemma, 4 januari 19.30