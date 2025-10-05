Målfest när Örebro HUF 1 krossade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på hemmaplan

Örebro HUF 1 vann med 11–2 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Edwin Lööw avgjorde för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 nu andra, Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på åttonde plats

Örebro HUF 1 hade inga problem hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C herr och vann med utklassningssiffrorna 11–2 (3–0, 4–1, 4–1).

Örebro HUF 1–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – mål för mål

Örebro HUF 1 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Örebro HUF 1 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 4.06 genom Sac Granqvist och gick upp till 5–0 innan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF svarade.

Innan perioden var över hade Örebro HUF 1 ryckt åt sig ledningen med 7–1. Örebro HUF 1 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 11–2.

Sac Granqvist och Melker Frykby gjorde tre mål och ett assist var för Örebro HUF 1.

För Örebro HUF 1 gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Råsshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 8 oktober. Då möter Örebro HUF 1 Eskilstuna Linden 2 i Smehallen 19.30. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tar sig an BIK Karlskoga J18 hemma 19.15.

Örebro HUF 1–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 11–2 (3–0, 4–1, 4–1)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.40) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 2–0 (13.50) Fabian Backlund (Lowe Kling, Melker Frykby), 3–0 (18.02) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Felix Reuterhäll).

Andra perioden: 4–0 (24.06) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 5–0 (28.00) Willy Toresson (Henrik Persson, Fabian Backlund), 5–1 (32.46) Zid Nyfeldt (Alexander Skarp), 6–1 (34.35) Melker Frykby (Lowe Kling), 7–1 (37.01) Sac Granqvist.

Tredje perioden: 8–1 (44.20) Ebbe Folkesson (Alfred Gustafsson), 8–2 (47.14) Adrian Ibrahimi-Ramadani (Charlie Dafgård Larsson, Felix Svensson), 9–2 (50.02) Melker Frykby (Lowe Kling), 10–2 (51.00) Henrik Persson, 11–2 (56.46) Melker Frykby (Arvid Nilsson).

Nästa match:

Örebro HUF 1: Eskilstuna Linden:2, borta, 8 oktober

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: BIK Karlskoga:2, hemma, 8 oktober