Målfest när Örebro Hockey Ungdom J18 krossade Hammarö HC på hemmaplan

Örebro Hockey Ungdom J18-seger med 6–0 mot Hammarö HC

Melker Rosborg matchvinnare för Örebro Hockey Ungdom J18

Andra raka förlusten för Hammarö HC

Örebro Hockey Ungdom J18 hade inga problem hemma mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr och vann med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Det betyder att Örebro Hockey Ungdom J18 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Örebro Hockey Ungdom J18–Hammarö HC – mål för mål

Örebro Hockey Ungdom J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.24 slog Melker Rosborg till assisterad av Douglas Rosell och Arvid Bodin.

Laget gjorde 2–0 efter 10.10 genom Filip Wiktorsson efter förarbete från Theo Gerebrand och Alfred Gustafsson.

Efter 7.22 i andra perioden slog Melker Samuelsson till på pass av Tim Kärf och Isak Green och gjorde 3–0.

Örebro Hockey Ungdom J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Westlund, Arvid Bodin och Axel Johansson.

Med en omgång kvar är Örebro Hockey Ungdom J18 på femte plats i tabellen medan Hammarö HC är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Örebro HUF:2/Örebro HK:2 med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Örebro Hockey Ungdom J18 är Kristinehamns HT J18. Lagen möts i sista omgången onsdag 17 december 19.00 i Björkhallen. Hammarö HC tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma söndag 14 december 19.00.

Örebro Hockey Ungdom J18–Hammarö HC 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (3.24) Melker Rosborg (Douglas Rosell, Arvid Bodin), 2–0 (10.10) Filip Wiktorsson (Theo Gerebrand, Alfred Gustafsson).

Andra perioden: 3–0 (27.22) Melker Samuelsson (Tim Kärf, Isak Green).

Tredje perioden: 4–0 (43.25) Arvid Bodin (Axel Johansson), 5–0 (47.39) Vincent Westlund (Melker Rosborg, Olle Fröyseth), 6–0 (54.16) Axel Johansson (Tim Kärf, Filip Wiktorsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 1-0-4

Hammarö HC: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey Ungdom J18: Kristinehamns HT, borta, 17 december 19.00

Hammarö HC: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 14 december 19.00