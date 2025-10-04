Målfest när Örebro Hockey U20 krossade Rögle i Bjäre Entreprenad Arena

Örebro Hockey U20 segrade – 7–1 mot Rögle

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Larsson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 hade inga problem med Rögle i U20 nationell södra och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (3–0, 1–1, 3–0).

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alexander Command gjorde avgörande målet

Örebro Hockey U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.20 tidigt i perioden. Örebro Hockey U20 ökade ledningen till 0–4 genom Philip Larsson efter 5.39 i andra perioden.

Rögle reducerade dock till 1–4 genom Nils Bartholdsson efter 13.15 av perioden. Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Robbin Stenström, Oliver Höglund och Philip Larsson.

Rögle ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Örebro Hockey U20 ligger på andra plats.

Söndag 5 oktober spelar Rögle hemma mot Färjestad 12.00 och Örebro Hockey U20 mot Malmö borta 12.15 i Rosengårds Ishall.

Rögle–Örebro Hockey U20 1–7 (0–3, 1–1, 0–3)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (2.28) Aapo Vanninen (Noah Pettersson Askling), 0–2 (6.11) Alexander Command (Axel Elofsson, Niklas Aaram Olsen), 0–3 (9.48) Ossian Carlsson-Moberg (Axel Elofsson, Joel Larsson).

Andra perioden: 0–4 (25.39) Philip Larsson (Oscar Olsson, Theodor Hallquisth), 1–4 (33.15) Nils Bartholdsson (Wille Lönqvist).

Tredje perioden: 1–5 (48.42) Robbin Stenström (Joel Larsson, Ossian Carlsson-Moberg), 1–6 (51.16) Philip Larsson (Aapo Vanninen), 1–7 (56.03) Oliver Höglund (Filip Thorling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Färjestads BK, hemma, 5 oktober

Örebro Hockey U20: IF Malmö Redhawks, borta, 5 oktober