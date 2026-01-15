Målfest när Örebro Hockey U18 krossade Grums i Billerudhallen

Örebro Hockey U18 segrade – 12–3 mot Grums

Filip Wahlén matchvinnare för Örebro Hockey U18

Femte förlusten i rad för Grums

Örebro Hockey U18 hade inga problem med Grums i U18 Nationell södra herr och vann borta med utklassningssiffrorna 12–3 (2–0, 3–0, 7–3).

Färjestad nästa för Örebro Hockey U18

Filip Wahlén gav Örebro Hockey U18 ledningen efter 17 minuters spel med assist av Svante Forsman och Jack Wildeman. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 18.34 när William Backlund slog till assisterad av Svante Forsman.

Även i andra perioden var Örebro Hockey U18 starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av William Olofsson, Filip Wahlén och Dante Bergfors.

Örebro Hockey U18 vann också tredje perioden 3–7 och matchen med hela 12–3.

Filip Wahlén gjorde två mål för Örebro Hockey U18 och tre assist, Svante Forsman hade fyra assists, Lexus Zahn stod för tre poäng, varav ett mål och William Backlund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Alfred Bäckman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Grums.

Grums ligger på tolfte och sista plats i tabellen efter matchen medan Örebro Hockey U18 ligger på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro Hockey med 6–2.

Söndag 18 januari spelar Grums hemma mot SSK U18 13.00 och Örebro Hockey U18 mot Färjestad borta 14.00 i Löfbergs Arena.

Grums–Örebro Hockey U18 3–12 (0–2, 0–3, 3–7)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (17.57) Filip Wahlén (Svante Forsman, Jack Wildeman), 0–2 (18.34) William Backlund (Svante Forsman).

Andra perioden: 0–3 (25.21) William Olofsson (Benjamin Ask Haglund, Hampus Löfsäter), 0–4 (27.26) Filip Wahlén (Lexus Zahn, Emil Gustafsson), 0–5 (36.22) Dante Bergfors (Lexus Zahn, Filip Wahlén).

Tredje perioden: 1–5 (44.16) Jack Smedberg (Albin Ekman, Alfred Bäckman), 1–6 (45.15) Lukas Svensson (Lucas Roynezon), 1–7 (48.35) William Olofsson (Benjamin Ask Haglund), 1–8 (49.01) William Aaram Olsen, 1–9 (50.49) Carl Gustafsson (Svante Forsman, William Backlund), 2–9 (53.22) Alfred Bäckman (Albin Ekman, Valter Kammarbo), 2–10 (53.32) Anton Hellgren (Svante Forsman), 2–11 (55.52) Mio Kåberg (Filip Wahlén, Lucas Roynezon), 3–11 (58.10) Jack Smedberg (Alfred Bäckman), 3–12 (59.49) Lexus Zahn (Filip Wahlén, William Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-0-5

Örebro Hockey U18: 3-2-0

Nästa match:

Grums: Södertälje SK, hemma, 18 januari 13.00

Örebro Hockey U18: Färjestads BK, borta, 18 januari 14.00