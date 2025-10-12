Målfest när Örebro Hockey U18 krossade Borlänge i Behrn Arena

Örebro Hockey U18 vann med 9–1 mot Borlänge

Örebro Hockey U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Svante Forsman med två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 hade inga problem med Borlänge i U18 regional väst herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–1 (2–0, 4–1, 3–0).

Segern var Örebro Hockey U18:s nionde på de senaste tio matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Hampus Löfsäter blev matchvinnare

Örebro Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Örebro Hockey U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 0.56 genom Lukas Svensson och gick upp till 4–0 innan Borlänge svarade.

Innan perioden var över hade Örebro Hockey U18 ryckt åt sig ledningen med 6–1. Örebro Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Ask Haglund, Svante Forsman och Max Strömvall.

Örebro Hockey U18:s Olle Törnqvist hade fyra assists, Lukas Svensson gjorde ett mål och två målgivande passningar, William Olofsson stod för ett mål och två assists, Filip Wahlén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Svante Forsman gjorde två mål och ett målgivande pass.

Nästa motstånd för Örebro Hockey U18 är Strömsbro. Lagen möts i sista omgången söndag 19 oktober 16.45 i Testebo Arena. Borlänge tar sig an Färjestad borta onsdag 15 oktober 19.00.

Örebro Hockey U18–Borlänge 9–1 (2–0, 4–1, 3–0)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.21) Lexus Zahn (Olle Törnqvist, Svante Forsman), 2–0 (8.02) Hampus Löfsäter (Olle Törnqvist, Lukas Svensson).

Andra perioden: 3–0 (20.56) Lukas Svensson (Hampus Löfsäter, Max Strömvall), 4–0 (22.24) William Olofsson (Filip Wahlén, Dante Bergfors), 4–1 (24.26) August Hörberg (Leo Höglund), 5–1 (27.55) Svante Forsman (Filip Wahlén, Mio Kåberg), 6–1 (34.54) Filip Wahlén (William Olofsson, Olle Törnqvist).

Tredje perioden: 7–1 (50.24) Benjamin Ask Haglund (Olle Törnqvist, William Olofsson), 8–1 (54.11) Max Strömvall (Benjamin Ask Haglund, Lukas Svensson), 9–1 (54.31) Svante Forsman (Lexus Zahn, Anton Hellgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-1-0

Borlänge: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Strömsbro IF, borta, 19 oktober

Borlänge: Färjestads BK, borta, 15 oktober