Målfest när Nyköpings SK 2 U18 krossade Segeltorps IF U18 i Segeltorpshallen

Nyköpings SK 2 U18 vann med 11–0 mot Segeltorps IF U18

Nyköpings SK 2 U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nyköpings SK 2 U18:s Eddie Jupiter tremålsskytt

Nyköpings SK 2 U18 hade inga problem med Segeltorps IF U18 i U18 division 1 östra C herr och vann borta med utklassningssiffrorna 11–0 (0–0, 6–0, 5–0).

Segern var Nyköpings SK 2 U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvin Östling blev matchvinnare

Första perioden blev mållös. Nyköpings SK 2 U18 dominerade i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 0–6.

Nyköpings SK 2 U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Eddie Jupiter, som gjorde två mål, Roman Wullems, Neo Jansson och Love Kihlberg.

Nyköpings SK 2 U18:s Eddie Jupiter stod för fyra poäng, varav tre mål, Arvid Rosdahl gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Olle Kusgård gjorde ett mål och två assist.

Segeltorps IF U18 står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Nyköpings SK 2 U18 har tolv poäng efter fem matcher.

Den 11 december möts lagen återigen, då i Stora Hallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Segeltorps IF U18 Åker/Strängnäs HC i Åkers Ishall 12.15. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Hammarby IF U18 hemma 13.10.

Segeltorps IF U18–Nyköpings SK 2 U18 0–11 (0–0, 0–6, 0–5)

U18 division 1 östra C herr, Segeltorpshallen

Andra perioden: 0–1 (21.25) Alvin Östling (Malte Granlund, Arvid Rosdahl), 0–2 (22.07) Jonathan Nälser (Eddie Jupiter, Olle Kusgård), 0–3 (24.57) Eddie Jupiter (Olle Kusgård), 0–4 (28.03) Arvid Rosdahl, 0–5 (32.34) Gustav Nilsson (Neo Vallin, Harry Teplan), 0–6 (33.55) Olle Kusgård (Viggo Rangensjö).

Tredje perioden: 0–7 (46.07) Eddie Jupiter, 0–8 (48.37) Roman Wullems (Arvid Rosdahl, Viggo Rangensjö), 0–9 (52.08) Neo Jansson (Neo Vallin, Elton Nyström), 0–10 (54.31) Eddie Jupiter, 0–11 (58.56) Love Kihlberg (Svante Timan Gustafsson).

Nästa match:

Segeltorps IF U18: Åker/Strängnäs HC, borta, 9 november

Nyköpings SK 2 U18: Hammarby IF, hemma, 9 november