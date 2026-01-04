Målfest när Nybro Vikings krossade Nässjö i Liljas Arena

Nybro Vikings segrade – 6–0 mot Nässjö

Måns Holgersson tvåmålsskytt för Nybro Vikings

Nybro Vikings starka defensiv briljerade

Nybro Vikings hade inga problem med Nässjö i U18 division 1 syd B vår och vann hemma med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Måns Holgersson med två mål för Nybro Vikings

Måns Holgersson gjorde 1–0 till Nybro Vikings efter 15.38 assisterad av Manfred Åkesson.

Laget gjorde 2–0 efter 18.05 när Manfred Åkesson fick träff efter pass från Måns Holgersson och Wilmer Holmqvist.

Efter 18.31 i andra perioden slog Casper Forsberg till och gjorde 3–0.

Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Ville Diesner, Måns Holgersson och Sebastian Hammarstedt.

Måns Holgersson gjorde två mål för Nybro Vikings och ett målgivande pass.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för Nybro Vikings med 5–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Höglandsrinken.

Nybro Vikings möter Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta söndag 11 januari 14.00. Nässjö möter samma dag Västervik hemma.

Nybro Vikings–Nässjö 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (15.38) Måns Holgersson (Manfred Åkesson), 2–0 (18.05) Manfred Åkesson (Måns Holgersson, Wilmer Holmqvist).

Andra perioden: 3–0 (38.31) Casper Forsberg.

Tredje perioden: 4–0 (44.23) Sebastian Hammarstedt (Aston Lindahl), 5–0 (59.42) Ville Diesner (Aston Lindahl, Vilgot Zetterqvist), 6–0 (59.49) Måns Holgersson.

Nästa match:

Nybro Vikings: Boro/Vetlanda HC, borta, 11 januari 14.00

Nässjö: Västerviks IK, hemma, 11 januari 14.00