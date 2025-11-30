Målfest när Norrtälje IK U18 krossade Hässelby Kälvesta HC U18 på bortaplan

Norrtälje IK U18 vann med 8–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Norrtälje IK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Casper Sjölund med tre mål för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 hade inga problem borta mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (2–1, 3–0, 3–0).

Segern var Norrtälje IK U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

I och med detta har Hässelby Kälvesta HC U18 åtta förluster i rad.

Norrtälje IK U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Pettersson och Casper Sjölund innan Hässelby Kälvesta HC U18 svarade och gjorde 2–1 genom Dante Brienesse.

Norrtälje IK U18 startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Max Öbrink, Lucas Åkerström och Hannes Blomstedt.

Norrtälje IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Casper Sjölund, som gjorde två mål, och Victor Olsson.

Casper Sjölund gjorde tre mål för Norrtälje IK U18.

Lagens första möte för säsongen vann Norrtälje IK med 5–3.

Nästa motstånd för Hässelby Kälvesta HC U18 är Tierps HK U18. Lagen möts torsdag 4 december 20.00 i Vegahallen. Norrtälje IK U18 tar sig an Mälarö Hockey U18 hemma fredag 5 december 19.30.

Hässelby Kälvesta HC U18–Norrtälje IK U18 1–8 (1–2, 0–3, 0–3)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (4.10) William Pettersson (Isak Söderman), 0–2 (11.27) Casper Sjölund (Madars Jermacans), 1–2 (12.34) Dante Brienesse (Cristian Matei).

Andra perioden: 1–3 (25.13) Max Öbrink (Joshua Griffin), 1–4 (28.29) Lucas Åkerström (Victor Olsson, Max Öbrink), 1–5 (28.48) Hannes Blomstedt (Melvin Wallgren, Lucas Åkerström).

Tredje perioden: 1–6 (40.31) Victor Olsson (August Alebark), 1–7 (44.12) Casper Sjölund (Hannes Blomstedt, Melvin Wallgren), 1–8 (58.24) Casper Sjölund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Norrtälje IK U18: 4-0-1

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Tierps HK, borta, 4 december

Norrtälje IK U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 5 december