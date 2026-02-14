Målfest när Mörrums GoIS U20 krossade KRIF Hockey J20 på hemmaplan

Mörrums GoIS U20-seger med 7–0 mot KRIF Hockey J20

Theo Löfström tvåmålsskytt för Mörrums GoIS U20

Andra raka segern för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 hade inga problem hemma mot KRIF Hockey J20 i U20 juniorettan syd herr och vann med utklassningssiffrorna 7–0 (0–0, 2–0, 5–0).

Theo Löfström tvåmålsskytt för Mörrums GoIS U20

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 4.58 in i andra perioden som Mörrums GoIS U20 tog ledningen genom Theo Löfström efter pass från Wille Nilsson Lindkvist. Efter 6.08 i andra perioden nätade Sigge Grindhage på pass av Edvin Gummesson och Wille Nilsson Lindkvist och gjorde 2–0.

Mörrums GoIS U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Thörn, Wille Nilsson Lindkvist, Robin Eskelinen, Theo Löfström och Sebastian Erkenbölling.

Wille Nilsson Lindkvist gjorde ett mål för Mörrums GoIS U20 och spelade dessutom fram till tre mål och Sigge Grindhage stod för ett mål och två assists.

KRIF Hockey J20:s nya tabellposition är nionde plats medan Mörrums GoIS U20 är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Mörrums GoIS U20 och KRIF Hockey J20 den här säsongen. Mörrums GoIS IK har tagit två segrar före den här matchen. KRIF Hockey vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, tisdag 17 februari möter Mörrums GoIS U20 Kållered hemma i Jössarinken 19.00 medan KRIF Hockey J20 spelar hemma mot Boro/Vetlanda 19.45.

Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 7–0 (0–0, 2–0, 5–0)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Andra perioden: 1–0 (24.58) Theo Löfström (Wille Nilsson Lindkvist), 2–0 (26.08) Sigge Grindhage (Edvin Gummesson, Wille Nilsson Lindkvist).

Tredje perioden: 3–0 (46.57) Jonathan Thörn (Viggo Mattsson Ekeflod, Simon Högardh), 4–0 (52.56) Wille Nilsson Lindkvist (Sigge Grindhage), 5–0 (53.42) Robin Eskelinen (Sebastian Erkenbölling), 6–0 (56.59) Sebastian Erkenbölling (Lucas Johansson Blomgren, Robin Eskelinen), 7–0 (58.27) Theo Löfström (Sigge Grindhage, Wille Nilsson Lindkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 2-0-3

KRIF Hockey J20: 0-0-5

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Kållered, hemma, 17 februari 19.00

KRIF Hockey J20: Boro Vetlanda HC, hemma, 17 februari 19.45