Målfest när Mörrums GoIS J18 krossade IF Lejonet U18 i Jössarinken

Tudor Bolocan matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Sjätte raka segern för Mörrums GoIS J18

Seger nummer 12 för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 hade inga problem med IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår och vann hemma med 6–0 (4–0, 0–0, 2–0).

– Vi kommer ut som vi vill med bra fart och pucktempo. Andra perioden kan vi glömma. I tredje studsar vi upp igen och avslutar bra. Kul med ännu en nolla bakåt, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Mörrums GoIS J18 har nu sex raka segrar. IF Lejonet U18 har fyra förluster i rad.

Mörrums GoIS J18 höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Caesar Glifberg med två mål för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Andra perioden blev mållös.

12.22 in i tredje perioden slog Victor Rasmussen till och ökade ledningen. Matei Bolocan gjorde också 6–0 på passning från Oliver Tykesson och Sixten Jadeland efter 14.52.

Sixten Jadeland gjorde ett mål för Mörrums GoIS J18 och två målgivande passningar.

Med en omgång kvar är Mörrums GoIS J18 i serieledning medan IF Lejonet U18 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Mörrum med 7–1.

Motståndare i sista omgången för Mörrums GoIS J18 är Halmstad J18. Lagen möts söndag 8 mars 14.00 i Halmstad Arena.

Mörrums GoIS J18–IF Lejonet U18 6–0 (4–0, 0–0, 2–0)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (7.33) Tudor Bolocan (Tristan Isenhelm, Hugo Yngsell), 2–0 (10.46) Sixten Jadeland (Tristan Isenhelm, Tudor Bolocan), 3–0 (11.39) Caesar Glifberg (Sixten Jadeland, Oliver Tykesson), 4–0 (19.06) Caesar Glifberg (Matei Bolocan).

Tredje perioden: 5–0 (52.22) Victor Rasmussen, 6–0 (54.52) Matei Bolocan (Oliver Tykesson, Sixten Jadeland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 5-0-0

IF Lejonet U18: 1-0-4

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Halmstad Hammers HC, borta, 8 mars 14.00