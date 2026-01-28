Målfest när Mölndal Hockey U20 krossade Kållered i Åby Ishall

Mölndal Hockey U20 vann med 8–2 mot Kållered

Sigge Odeen matchvinnare för Mölndal Hockey U20

Tredje raka segern för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 hade inga problem med Kållered i U20 juniorettan syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (2–0, 2–1, 4–1).

Boro/Vetlanda nästa för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.03 slog Sigge Odeen till efter förarbete av Emanuel Rosello och Olof Edling. Efter 11.35 gjorde laget 2–0 när Hampus Pedersen fick träff efter förarbete från Olof Edling och Leo Dal Pozzo.

Kållered reducerade dock till 2–1 genom Oskar Lundh efter 5.21 av perioden.

Mölndal Hockey U20 gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Sigge Odeen och Emanuel Rosello.

Mölndal Hockey U20 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 8–2.

Mölndal Hockey U20:s Olof Edling stod för ett mål och sex assists, Hampus Pedersen gjorde två mål och tre målgivande passningar och Emanuel Rosello gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Mölndal Hockey U20 stannar därmed på sjätte plats och Kållered sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kållered vann de två första mötena. IF Mölndal Hockey vann senast lagen möttes.

Lördag 31 januari möter Mölndal Hockey U20 Boro/Vetlanda borta 14.00 och Kållered möter Vita Hästen J20 hemma 15.30.

Mölndal Hockey U20–Kållered 8–2 (2–0, 2–1, 4–1)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (2.03) Sigge Odeen (Emanuel Rosello, Olof Edling), 2–0 (11.35) Hampus Pedersen (Olof Edling, Leo Dal Pozzo).

Andra perioden: 2–1 (25.21) Oskar Lundh (Valter Thuresson), 3–1 (28.58) Sigge Odeen (Olof Edling, Wilton Hägglund), 4–1 (37.15) Emanuel Rosello (Olof Edling, Hampus Pedersen).

Tredje perioden: 5–1 (42.19) Olof Edling (Hampus Pedersen), 5–2 (45.05) Isak De Vrij, 6–2 (50.20) Hampus Pedersen (John Lindberg Segerholm, Olof Edling), 7–2 (55.36) Emanuel Rosello (Olof Edling, Hampus Pedersen), 8–2 (57.27) William Wätteräng (Anton Moberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 3-0-2

Kållered: 0-0-5

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Boro Vetlanda HC, borta, 31 januari 14.00

Kållered: HC Vita Hästen, hemma, 31 januari 15.30