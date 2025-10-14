Målfest när Mjölby krossade Guts/Valdemarsvik i ProTrain Arena

Mjölby vann med 20–2 mot Guts/Valdemarsvik

Mjölbys Noel Eriksson fyramålsskytt

Femte raka nederlaget för Guts/Valdemarsvik

Mjölby hade inga problem med Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 20–2 (6–1, 7–0, 7–1).

Snackisen var Noel Eriksson – som gjorde hela fyra av Mjölbys mål.

Noel Eriksson gjorde fyra mål för Mjölby

Mjölby hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.27 genom Olle Appelqvist och gick upp till 3–0. Guts/Valdemarsvik kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Mjölby dock ryckt åt sig ledningen med 6–1. Även i andra perioden var det Mjölby som var starkast och gick från 6–1 till 13–1 genom mål av Anton Nyqvist, Leo Andersson, Arvid Lundell, Noel Eriksson, Olle Appelqvist, Theo Cannervik och Miliam Sjöö-Laisio. Mjölby vann också tredje perioden 7–1 och matchen med hela 20–2.

Det här betyder att Mjölby är kvar på sjätte plats och Guts/Valdemarsvik stannar på sjunde plats, i tabellen.

Lagen möts igen 18 november i Arena Grosvad.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Mjölby Dalen i Smedjehov 15.30. Guts/Valdemarsvik tar sig an Mighty Ravens hemma 16.00.

Mjölby–Guts/Valdemarsvik 20–2 (6–1, 7–0, 7–1)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (1.27) Olle Appelqvist (Noel Eriksson), 2–0 (7.28) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint, Isaak Clerbin), 3–0 (8.11) Noel Eriksson (Miliam Sjöö-Laisio, Olle Appelqvist), 3–1 (10.06) Kasper Malmlöv (Nils Ekelund), 4–1 (16.55) Anton Nyqvist (Theo Cannervik), 5–1 (18.58) Philip Bågenklint, 6–1 (19.37) Philip Bågenklint (Anton Nyqvist, Oskar Tevell).

Andra perioden: 7–1 (25.02) Anton Nyqvist (Isaak Clerbin, Philip Bågenklint), 8–1 (27.00) Leo Andersson (Jonathan Jensen, Ludvig Junebäck), 9–1 (30.39) Arvid Lundell (Otto Björk), 10–1 (32.33) Noel Eriksson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio), 11–1 (32.58) Olle Appelqvist (Herman Eriksson, Noel Eriksson), 12–1 (33.32) Theo Cannervik (Ludvig Junebäck, Leo Andersson), 13–1 (38.08) Miliam Sjöö-Laisio (Olle Appelqvist).

Tredje perioden: 14–1 (41.32) Noel Eriksson (Miliam Sjöö-Laisio), 14–2 (43.22) Hilding Sparelius Hrupa (Kasper Malmlöv, Nils Ekelund), 15–2 (45.02) Noel Eriksson (Miliam Sjöö-Laisio, Herman Eriksson), 16–2 (45.52) Leo Andersson (Theo Cannervik, Ludvig Junebäck), 17–2 (49.28) Isaak Clerbin (Anton Nyqvist, Oskar Tevell), 18–2 (52.08) Isaak Clerbin (Max Cedbro, Anton Nyqvist), 19–2 (52.18) Isak Axelsson (Arvid Lundell, Otto Björk), 20–2 (53.35) Miliam Sjöö-Laisio (Olle Appelqvist, Noel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Nästa match:

Mjölby: HC Dalen, borta, 18 oktober

Guts/Valdemarsvik: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 18 oktober