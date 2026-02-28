Mariestad klart för kval

Mariestad vann med 9–2 mot Järfälla

Max Wennlund matchvinnare för Mariestad

Andra raka segern för Mariestad

Mariestad har spelat bra i hockeyettan södra och är nu klart för kval. Det efter seger på lördagen, 9–2 (3–1, 4–1, 2–0), på bortaplan mot Järfälla.

Järfällas tränare Fredric Forslund tyckte så här om matchen:

– Ett sista match för säsongen, Mariestad gasar på och hade lite att spela för. Vi är inte ens nära idag. Det är bara att buga för ett mycket bättre lag.

Järfälla–Mariestad – mål för mål

Mariestad dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Mariestad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 9.11 genom André Astley Rydberg och gick upp till 1–5 innan Järfälla svarade.

Innan perioden var över hade Mariestad ryckt åt sig ledningen med 7–2.

11.51 in i tredje perioden fick Liam Svensson utdelning framspelad av Karl Umegård och Jeremias Lindewall och ökade ledningen. Efter 15.26 slog Robin Höglund till på pass av Oscar Lundin och Liam Svensson och ökade ledningen för Mariestad. Det fastställde slutresultatet till 2–9.

Mariestads Karl Umegård hade tre assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Järfälla slutar på 18:e plats och Mariestad på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestad med 6–1.

Järfälla–Mariestad 2–9 (1–3, 1–4, 0–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (4.34) Carl-Johan Gustavsson (André Astley Rydberg), 0–2 (8.27) Victor Stark (Kevin Israelsson, Gustav Norén), 0–3 (16.47) Max Wennlund (Samuel Eklund, Karl Umegård), 1–3 (17.19) Hugo Frylén (Neo Wahlbom, Emil Hedström).

Andra perioden: 1–4 (29.11) André Astley Rydberg (Carl-Johan Gustavsson, Lukas Cederholm), 1–5 (29.21) Kevin Israelsson (Victor Stark), 2–5 (29.35) Nils Carlsson (Daniel Andersson, Christian Holmblad), 2–6 (33.39) Wiggo Weinö (Manne Håkansson, Linus Lööf), 2–7 (35.31) Anton Blomberg (Karl Umegård, Max Wennlund).

Tredje perioden: 2–8 (51.51) Liam Svensson (Karl Umegård, Jeremias Lindewall), 2–9 (55.26) Robin Höglund (Oscar Lundin, Liam Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 2-0-3

Mariestad: 2-1-2