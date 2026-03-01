Målfest när Malung krossade Hudiksvall i Holmen Center

Malung segrade – 9–1 mot Hudiksvall

Olle Rynger avgjorde för Malung

Hudiksvalls 16:e raka förlust

Malung hade inga problem med Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–1 (5–0, 2–1, 2–0).

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har 16 förluster i rad.

Hudiksvall–Malung – mål för mål

I första perioden var det Malung som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Malung ökade ledningen till 0–6 genom Wilgot Kareliusson Borg efter 0.56 i andra perioden.

Hudiksvall reducerade dock till 1–6 genom Tim Norberg efter 5.38 av perioden.

Efter 9.00 ökade Malung på till 1–7 återigen genom Emil Fors.

7.09 in i tredje perioden satte Olle Rynger pucken på nytt på pass av Tyler Sjölin och Arvid Fransson och ökade ledningen. Efter 8.07 slog Ville Eriksson till framspelad av Wilgot Kareliusson Borg och Per Hammarbäck och ökade ledningen för Malung. Det fastställde slutresultatet till 1–9.

Malungs Felix Ehrling hade tre assists och Wilgot Kareliusson Borg stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Malung med 11–0.

Torsdag 5 mars spelar Hudiksvall borta mot Strömsbro 19.40 och Malung mot Kils AIK J18 hemma 19.00 i Malungs Ishall.

Hudiksvall–Malung 1–9 (0–5, 1–2, 0–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (4.16) Erik Ström (Felix Ehrling, Wilgot Kareliusson Borg), 0–2 (9.34) Olle Rynger (Elias Stridsberg), 0–3 (15.05) Emil Fors (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström), 0–4 (17.17) Per Hammarbäck (Ville Eriksson, Arvid Halvarsson), 0–5 (18.59) Vidar Wigander (Linus Pelsholen).

Andra perioden: 0–6 (20.56) Wilgot Kareliusson Borg, 1–6 (25.38) Tim Norberg (Alexander Carlstedt), 1–7 (29.00) Emil Fors (Felix Ehrling).

Tredje perioden: 1–8 (47.09) Olle Rynger (Tyler Sjölin, Arvid Fransson), 1–9 (48.07) Ville Eriksson (Wilgot Kareliusson Borg, Per Hammarbäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Malung: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF, borta, 5 mars 19.40

Malung: Kils AIK, hemma, 5 mars 19.00