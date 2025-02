Lindlöven vann med 7–1 mot Forshaga

Olle Hilmersson gjorde två mål för Lindlöven

Alfred Bergman ende målskytt för Forshaga

Lindlöven hade inga problem hemma mot Forshaga i allettan norra, och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (1–0, 4–1, 2–0). Senast lagen möttes vann Forshaga med 4–3.

Lindlöven tog ledningen efter 17 minuters spel, genom Isak Jonsson assisterad av Oliver Arle Östergren och Filip Forsmark. Lindlöven fortsatte spela bra i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.15 genom Olle Hilmersson, och gick upp till 4–0 innan Forshaga svarade.

I periodpausen hade Lindlöven ledningen med 5–1. Lindlöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Amill Andersson och Carl Johan Sälle.

Isak Jonsson gjorde ett mål för Lindlöven och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Forshaga IF har tagit två segrar före den här matchen. Lindlövens IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lindlöven–Forshaga 7–1 (1–0, 4–1, 2–0)

Första perioden: 1–0 (17.19) Isak Jonsson (Oliver Arle Östergren, Filip Forsmark).

Andra perioden: 2–0 (21.15) Olle Hilmersson (Isak Jonsson), 3–0 (25.50) Olle Hilmersson, 4–0 (26.56) Lukas Johansson (Johannes Jämsén, Filip Forsmark), 4–1 (27.38) Alfred Bergman (Hugo Ek Koskela, Victor Stark), 5–1 (30.39) Emil Norberg.

Tredje perioden: 6–1 (52.20) Amill Andersson (Emil Norberg, Simon Nyhlén-Persson), 7–1 (59.06) Carl Johan Sälle (Isak Jonsson, Oliver Arle Östergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Forshaga: 3-1-1