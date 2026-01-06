Målfest när Lindlöven J18 krossade Kils AIK J18 i Lindehov

Lindlöven J18 vann med 6–0 mot Kils AIK J18

Olle Heiche avgjorde för Lindlöven J18

Lindlöven J18 utan insläppt mål

Lindlöven J18 hade inga problem med Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann hemma med 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).

BIK Karlskoga nästa för Lindlöven J18

Olle Heiche gjorde 1–0 till Lindlöven J18 efter bara 2.24.

Efter 3.14 slog Nils Hagsten till med assist av Sixten Manfredsson och Iago Vidan Chomchey och ökade ledningen till 2–0.

Efter 11.29 i andra perioden nätade Lorenzo Karlefäldt på pass av Kim Svantesson och Wilde Wester och gjorde 3–0.

Lorenzo Karlefäldt gjorde dessutom 4–0 efter 15.53 framspelad av Kim Svantesson och Wilde Wester.

10.43 in i tredje perioden slog Olle Heiche till på nytt på pass av Loke Österlund och Alvin Carlberg och ökade ledningen.

Efter 12.37 gjorde Milo Hjortsberg också 6–0 efter förarbete av Liam Ejdre och Loke Österlund.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Sannerudshallen.

Torsdag 8 januari spelar Lindlöven J18 hemma mot BIK Karlskoga 19.15 och Kils AIK J18 mot VIK Hockey U18 borta 19.00 i ABB Arena Nord.

Lindlöven J18–Kils AIK J18 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (2.24) Olle Heiche, 2–0 (3.14) Nils Hagsten (Sixten Manfredsson, Iago Vidan Chomchey).

Andra perioden: 3–0 (31.29) Lorenzo Karlefäldt (Kim Svantesson, Wilde Wester), 4–0 (35.53) Lorenzo Karlefäldt (Kim Svantesson, Wilde Wester).

Tredje perioden: 5–0 (50.43) Olle Heiche (Loke Österlund, Alvin Carlberg), 6–0 (52.37) Milo Hjortsberg (Liam Ejdre, Loke Österlund).

Nästa match:

Lindlöven J18: BIK Karlskoga, hemma, 8 januari 19.15

Kils AIK J18: VIK Västerås HK, borta, 8 januari 19.00