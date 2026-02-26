Lindlöven J18 utklassade IFK Arboga J18 på bortaplan

Lindlöven J18 segrade – 7–1 mot IFK Arboga J18

Liam Ejdre matchvinnare för Lindlöven J18

Femte förlusten i följd för IFK Arboga J18

Lindlöven J18 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 7–1 (1–0, 2–1, 4–0).

Strömsbro nästa för Lindlöven J18

Noah Trumbäck gjorde 1–0 till gästande Lindlöven J18 efter 13 minuters spel efter pass från Mio Eriksson.

Lindlöven J18 gjorde 0–2 genom Liam Ejdre efter 2.00 i andra perioden.

IFK Arboga J18 reducerade dock till 1–2 genom Lukas Granell efter 11.05 av perioden.

Lindlöven J18 utökade ledningen på nytt genom Theodor Öfverström efter 16.45.

Lindlöven J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Loke Österlund, Sixten Manfredsson, Nils Hagsten och Kim Svantesson.

Loke Österlund och Sixten Manfredsson gjorde ett mål och två assist var för Lindlöven J18.

Med tre omgångar kvar är IFK Arboga J18 på åttonde plats i tabellen medan Lindlöven J18 är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Lindlöven med 8–2.

Söndag 1 mars spelar IFK Arboga J18 borta mot VIK Hockey U18 15.30 och Lindlöven J18 mot Strömsbro borta 12.40 i Testebo Arena.

IFK Arboga J18–Lindlöven J18 1–7 (0–1, 1–2, 0–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (13.19) Noah Trumbäck (Mio Eriksson).

Andra perioden: 0–2 (22.00) Liam Ejdre (Alvin Carlberg), 1–2 (31.05) Lukas Granell (Billy Lindqvist, Tristan Thy), 1–3 (36.45) Theodor Öfverström (Liam Ejdre, Iago Vidan Chomchey).

Tredje perioden: 1–4 (46.45) Sixten Manfredsson (Loke Österlund, Kim Svantesson), 1–5 (49.50) Kim Svantesson (Loke Österlund, Sixten Manfredsson), 1–6 (56.06) Nils Hagsten (William Stenius, Iago Vidan Chomchey), 1–7 (59.34) Loke Österlund (Sixten Manfredsson, Milo Hjortsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 0-0-5

Lindlöven J18: 2-1-2

Nästa match:

IFK Arboga J18: VIK Västerås HK, borta, 1 mars 15.30

Lindlöven J18: Strömsbro IF, borta, 1 mars 12.40