Målfest när Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne krossade Sandviken i Internetport Arena

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann med 7–1 mot Sandviken

Lucas Stenberg avgjorde för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Sju olika målskyttar för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hade inga problem med Sandviken i U18 Div 1 västra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–1 (1–0, 2–0, 4–1).

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Sandviken – mål för mål

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tog ledningen efter 6.42 genom Sigge Asplund på pass av Noel Persson. Även i andra perioden var Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Lucas Stenberg och Noah Dahlström. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 7–1.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes Noel Persson hade tre assists och Alvar Myrgren stod för ett mål och två assists.

Den 9 november möts lagen återigen, då i Arena Jernvallen.

Torsdag 9 oktober 19.30 spelar Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta mot Hudiksvall. Sandviken möter Bollnäs/Alfta U18 borta i Bollnäs Ishall söndag 12 oktober 15.00.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Sandviken 7–1 (1–0, 2–0, 4–1)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 1–0 (6.42) Sigge Asplund (Noel Persson).

Andra perioden: 2–0 (27.28) Lucas Stenberg (Alvar Myrgren), 3–0 (36.45) Noah Dahlström (Noel Persson, Alvar Myrgren).

Tredje perioden: 3–1 (42.50) Timothie Nurminen (Wille Nordkvist, Bram Vennix), 4–1 (51.44) Tiam Jonsson Eldh (Noah Dahlström, Colin Karlsson), 5–1 (52.38) Alvar Myrgren (Noel Persson, Lucas Stenberg), 6–1 (53.37) Dalton Eriksson, 7–1 (55.02) Olle Parlén (Tiam Jonsson Eldh).

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Hudiksvalls HC, borta, 9 oktober

Sandviken: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 12 oktober