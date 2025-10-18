Målfest när Kovland U18 krossade Nälden/Östersund U18 på bortaplan

Kovland U18 vann med 17–1 mot Nälden/Östersund U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Emil Johansson avgjorde för Kovland U18

Kovland U18 hade inga problem borta mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B herr och vann med utklassningssiffrorna 17–1 (7–1, 4–0, 6–0).

Det här innebär att Kovland U18 nu har nio segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

ÖSK/Ö-vik U18 nästa för Kovland U18

Kovland U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.29 genom Elton Nyström och gick upp till 0–4. Nälden/Östersund U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kovland U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–7. Även i andra perioden var det Kovland U18 som dominerade och gick från 1–7 till 1–11 tack vare sex raka mål (! ), mål av Benjamin Thun Hansson, Axel Sellgren Granzell, Emil Johansson och Gustav Lundström. Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 17–1. Målen i sista perioden gjordes av Axel Sellgren Granzell, som gjorde två mål, William Larsson, Elwin Wagenius, Albin Lindblom och Isak Sandqvist.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson stod för nio poäng, varav ett mål, Emil Johansson gjorde tre mål och spelade fram till fem mål, Albin Lindblom gjorde ett mål och fem assist, Axel Sellgren Granzell gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Gustav Lundström gjorde ett mål och tre assist och Elwin Wagenius gjorde ett mål och två assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i FD Maskin Arena.

I nästa match möter Nälden/Östersund U18 Ånge U18 hemma och Kovland U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 hemma. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.30.

Nälden/Östersund U18–Kovland U18 1–17 (1–7, 0–4, 0–6)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (1.29) Elton Nyström (Emil Johansson, Albin Lindblom), 0–2 (6.50) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Albin Lindblom), 0–3 (10.13) Isak Sandqvist (Gustav Lundström), 0–4 (12.13) Emil Johansson (Albin Lindblom, Benjamin Thun Hansson), 1–4 (16.03) Olle Alander Bäckman (Anton Söderberg, Neo Engkvist), 1–5 (16.19) Felix Dahlin (William Larsson), 1–6 (17.05) Adrian Berglund (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 1–7 (18.40) Elton Nyström (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Andra perioden: 1–8 (24.02) Benjamin Thun Hansson (Albin Lindblom, Emil Johansson), 1–9 (24.11) Axel Sellgren Granzell (Elwin Wagenius), 1–10 (37.13) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Gustav Lundström), 1–11 (37.36) Gustav Lundström (Axel Sellgren Granzell, Elwin Wagenius).

Tredje perioden: 1–12 (41.42) Axel Sellgren Granzell, 1–13 (45.25) Elwin Wagenius (Benjamin Thun Hansson), 1–14 (50.15) Axel Sellgren Granzell (Edvin Wallin), 1–15 (51.26) William Larsson (Benjamin Thun Hansson, Albin Lindblom), 1–16 (56.03) Isak Sandqvist (Gustav Lundström), 1–17 (57.56) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 1-1-3

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Ånge IK, hemma, 22 oktober

Kovland U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 22 oktober