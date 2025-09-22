Målfest när Kovland krossade Njurunda på bortaplan

Seger för Kovland med 6–0 mot Njurunda

Emil Johansson matchvinnare för Kovland

Andra raka segern för Kovland

Kovland hade inga problem borta mot Njurunda i U18 division 1 norra B herr, och vann med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Kovland tog därmed andra raka segern, efter 14–1 mot ÖSK/Ö-vik J18 i premiären.

Tegs SK J18 nästa för Kovland

Kovland tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. Efter 16.04 i andra perioden slog Benjamin Thun Hansson till, framspelad av Emil Johansson och gjorde 0–3. Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson och Axel Sellgren Granzell.

Benjamin Thun Hansson och Emil Johansson gjorde båda två mål och en assist för Kovland.

Den 29 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i FD Maskin Arena.

Kovland möter Tegs SK J18 hemma i FD Maskin Arena lördag 27 september 16.00.

Njurunda–Kovland 0–6 (0–2, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (5.28) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Rasmus Ekman), 0–2 (5.58) Axel Sellgren Granzell.

Andra perioden: 0–3 (36.04) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson).

Tredje perioden: 0–4 (44.49) Emil Johansson (Albin Lindblom, Elton Nyström), 0–5 (46.53) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom), 0–6 (53.20) Benjamin Thun Hansson (William Larsson).

Nästa match:

Njurunda: AIK-Hockey Härnösand, borta, 1 oktober

Kovland: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 27 september