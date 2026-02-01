Målfest när Köping IF 1 krossade Köping IF 2 på bortaplan

Köping IF 1 vann med 24–0 mot Köping IF 2

Köping IF 1:s William Svensson sexmålsskytt

Felix Sjöquist matchvinnare för Köping IF 1

Köping IF 1 hade inga problem borta mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C vår och vann med utklassningssiffrorna 24–0 (8–0, 8–0, 8–0).

Snackisen var William Svensson – som gjorde hela sex av Köping IF 1:s mål.

William Svensson med sex mål för Köping IF 1

I första perioden var det Köping IF 1 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 8–0.

Även i andra perioden var det Köping IF 1 som spelade bäst och gick från 0–8 till 0–16 tack vare åtta raka mål (! ), två mål av Noel Brolin-Öhrn, ett mål av Liam Norgren, ett mål av William Svensson, ett mål av Casper Ahlgren, ett mål av Felix Sjöquist, ett mål av William Hedlund och ett mål av Kian Lilja.

Köping IF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 24–0. Målen i sista perioden gjordes av William Svensson, som gjorde två mål, Liam Norgren, Leon Åkerström, Casper Ahlgren, Rasmus Nordling, Noel Brolin-Öhrn och Didrik Davidsson.

Köping IF 1 tog hem lagens senaste möte med 10–0 i Köpings Ishall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Köping IF:1 vunnit.

Söndag 8 februari 15.00 spelar Köping IF 2 hemma mot BIK Karlskoga J18. Köping IF 1 möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma i Köpings Ishall söndag 22 februari 15.00.

Köping IF 2–Köping IF 1 0–24 (0–8, 0–8, 0–8)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (1.55) Felix Sjöquist (Noel Brolin-Öhrn, Kian Lilja), 0–2 (11.10) Casper Ahlgren (Kian Lilja), 0–3 (12.28) Liam Norgren (William Svensson, Wille Persson), 0–4 (12.52) William Svensson (Liam Norgren, Kian Lilja), 0–5 (13.29) Hugo Wiberg (William Hedlund, Felix Sjöquist), 0–6 (14.58) William Svensson (Liam Norgren), 0–7 (17.47) Charlie Larsson Bergqvist (Wille Persson), 0–8 (18.43) William Svensson (Didrik Davidsson, Liam Norgren).

Andra perioden: 0–9 (25.03) Noel Brolin-Öhrn (Felix Sjöquist), 0–10 (26.18) Kian Lilja (Liam Norgren), 0–11 (26.52) Liam Norgren (Wille Persson, Didrik Davidsson), 0–12 (34.23) William Hedlund (Felix Sjöquist), 0–13 (34.56) Felix Sjöquist (Leon Åkerström, Noel Brolin-Öhrn), 0–14 (35.16) Casper Ahlgren (Rasmus Nordling, Charlie Larsson Bergqvist), 0–15 (36.06) William Svensson (Leon Åkerström, Didrik Davidsson), 0–16 (37.17) Noel Brolin-Öhrn (William Hedlund, Theo Gardh).

Tredje perioden: 0–17 (42.22) Rasmus Nordling (Casper Ahlgren, Wille Persson), 0–18 (43.12) William Svensson (Charlie Larsson Bergqvist, Leon Åkerström), 0–19 (46.34) Casper Ahlgren (Rasmus Nordling), 0–20 (47.01) Didrik Davidsson (William Svensson, Liam Norgren), 0–21 (50.12) William Svensson (Liam Norgren, Leon Åkerström), 0–22 (50.55) Leon Åkerström (William Svensson), 0–23 (57.07) Noel Brolin-Öhrn (Leon Åkerström, Hugo Wiberg), 0–24 (59.00) Liam Norgren.

Nästa match:

Köping IF 2: BIK Karlskoga:2, hemma, 8 februari 15.00

Köping IF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 22 februari 15.00