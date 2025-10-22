Målfest när Köping IF 1 krossade Köping IF 2 i Köpings Ishall

Köping IF 1 segrade – 14–0 mot Köping IF 2

Liam Norgren avgjorde för Köping IF 1

Femte raka nederlaget för Köping IF 2

Köping IF 1 hade inga problem med Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 14–0 (6–0, 5–0, 3–0).

Kumla Hockey J18 nästa för Köping IF 1

Köping IF 1 var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Köping IF 1 som spelade bäst och gick från 6–0 till 11–0 genom två mål av Noel Brolin-Öhrn, ett mål av William Svensson, ett mål av Liias Åkerström och ett mål av Kian Lilja. Köping IF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Wiberg, Liam Norgren och Malte Bergqvist.

Malte Bergqvist gjorde två mål för Köping IF 1 och spelade dessutom fram till tre mål, Leon Åkerström hade fyra assists, Liam Norgren stod för två mål och ett assist, Axel Lönnqvist gjorde ett mål och två målgivande passningar, William Svensson gjorde två mål och ett målgivande pass, Felix Sjöquist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Kian Lilja gjorde ett mål och två målgivande passningar och Noel Brolin-Öhrn gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Köping IF 2 har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Köping IF 1 har sju poäng.

Lagen möts igen 4 december i Köpings Ishall.

Köping IF 1 tar sig an Kumla Hockey J18 i nästa match borta söndag 26 oktober 17.00. Köping IF 2 möter samma dag 15.00 Hällefors IK/Nora HC hemma.

Köping IF 1–Köping IF 2 14–0 (6–0, 5–0, 3–0)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (2.40) Liam Norgren (William Svensson), 2–0 (4.16) William Hedlund (Leon Åkerström), 3–0 (5.29) William Svensson (Axel Lönnqvist, Kian Lilja), 4–0 (7.21) Felix Sjöquist (Malte Bergqvist), 5–0 (8.58) Axel Lönnqvist (Liam Norgren), 6–0 (14.06) Malte Bergqvist (Kian Lilja).

Andra perioden: 7–0 (21.25) Noel Brolin-Öhrn (Leon Åkerström, Felix Sjöquist), 8–0 (22.23) William Svensson (Leon Åkerström), 9–0 (23.55) Kian Lilja (Malte Bergqvist), 10–0 (31.44) Liias Åkerström (William Hedlund, Hugo Wiberg), 11–0 (33.53) Noel Brolin-Öhrn (Malte Bergqvist).

Tredje perioden: 12–0 (43.12) Hugo Wiberg (Axel Lönnqvist), 13–0 (50.43) Liam Norgren (Leon Åkerström, Noel Brolin-Öhrn), 14–0 (51.45) Malte Bergqvist (Felix Sjöquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 2-1-2

Köping IF 2: 0-0-5

Nästa match:

Köping IF 1: Kumla Hockey, borta, 26 oktober

Köping IF 2: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 26 oktober