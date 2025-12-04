Målfest när Köping IF 1 krossade Köping IF 2 i Köpings Ishall

Köping IF 1 segrade – 10–0 mot Köping IF 2

Köping IF 1:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Rasmus Nordling avgjorde för Köping IF 1

Köping IF 1 hade inga problem med Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr och vann borta med utklassningssiffrorna 10–0 (1–0, 4–0, 5–0).

Segern var Köping IF 1:s åttonde på de senaste nio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Resultatet innebär att Köping IF 2 nu har tolv förluster i rad.

Köping IF 2–Köping IF 1 – mål för mål

Köping IF 1 tog ledningen efter 19.54 genom Rasmus Nordling på pass av William Hedlund och Casper Ahlgren.

Även i andra perioden var Köping IF 1 starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Felix Sjöquist, Malte Bergqvist, William Svensson och Wille Persson.

Köping IF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Norgren, William Svensson, Malte Bergqvist, Casper Ahlgren och Noel Brolin-Öhrn.

Köping IF 1:s William Svensson stod för tre poäng, varav två mål, Leon Åkerström hade tre assists, Felix Sjöquist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Kian Lilja hade tre assists.

För Köping IF 1 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Köping IF 2 är på nionde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Köping IF:1 med 14–0.

I nästa match, söndag 7 december möter Köping IF 2 Hällefors IK/Nora HC borta i MerEl Arena 11.30 medan Köping IF 1 spelar hemma mot Kumla Hockey J18 15.00.

Köping IF 2–Köping IF 1 0–10 (0–1, 0–4, 0–5)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (19.54) Rasmus Nordling (William Hedlund, Casper Ahlgren).

Andra perioden: 0–2 (28.04) Felix Sjöquist (Leon Åkerström), 0–3 (32.05) Malte Bergqvist (Noel Brolin-Öhrn, Felix Sjöquist), 0–4 (38.06) William Svensson (Wille Persson, Kian Lilja), 0–5 (38.26) Wille Persson (William Svensson).

Tredje perioden: 0–6 (41.06) Liam Norgren (Axel Lönnqvist), 0–7 (41.50) Malte Bergqvist (Leon Åkerström, Liam Norgren), 0–8 (43.44) Casper Ahlgren (Kian Lilja), 0–9 (50.52) Noel Brolin-Öhrn (Felix Sjöquist, Leon Åkerström), 0–10 (55.41) William Svensson (Kian Lilja, Axel Lönnqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

Köping IF 1: 4-0-1

Nästa match:

Köping IF 2: Hällefors IK/Nora HC, borta, 7 december

Köping IF 1: Kumla Hockey, hemma, 7 december