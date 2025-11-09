Målfest när IFK Arboga J18 krossade Köping IF 2 i Köpings Ishall

IFK Arboga J18 vann med 10–0 mot Köping IF 2

IFK Arboga J18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Wille Rosenstam matchvinnare för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 hade inga problem med Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr och vann borta med utklassningssiffrorna 10–0 (4–0, 3–0, 3–0).

Segern var IFK Arboga J18:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Kumla Hockey J18 nästa för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 2.59 i mitten av perioden. Även i andra perioden var det IFK Arboga J18 som dominerade och gick från 0–4 till 0–7 genom två mål av Melker Juhlin Ulvhag och ett mål av Tristan Thy. IFK Arboga J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Rosenstam, Vilmer Sandström och Zack Rickard.

Tristan Thy och Melker Juhlin Ulvhag gjorde två mål och två assist var för IFK Arboga J18.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Arboga med 21–0.

Söndag 16 november 17.00 spelar Köping IF 2 borta mot Kumla Hockey J18. IFK Arboga J18 möter Kumla Hockey J18 hemma i Gyllene Balken Arena torsdag 13 november 19.00.

Köping IF 2–IFK Arboga J18 0–10 (0–4, 0–3, 0–3)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (11.30) Wille Rosenstam (Hugo Rosenstam, Viggo Månsson), 0–2 (12.28) Oliver Aus-Hammarsten (Edwin Kvist, Gabriel Bergdahl), 0–3 (12.37) Tristan Thy (Melker Juhlin Ulvhag), 0–4 (14.29) Viggo Garman (Valter Johansson).

Andra perioden: 0–5 (20.21) Melker Juhlin Ulvhag (Vilmer Sandström, Noel Danielsson), 0–6 (28.22) Tristan Thy, 0–7 (36.42) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy, Noel Danielsson).

Tredje perioden: 0–8 (46.28) Hugo Rosenstam, 0–9 (52.41) Zack Rickard (Tristan Thy, Edwin Kvist), 0–10 (57.38) Vilmer Sandström (Melker Juhlin Ulvhag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

IFK Arboga J18: 3-1-1

Nästa match:

Köping IF 2: Kumla Hockey, borta, 16 november

IFK Arboga J18: Kumla Hockey, hemma, 13 november