Målfest när IFK Arboga J18 krossade Hällefors IK/Nora HC i Gyllene Balken Arena

IFK Arboga J18 segrade – 8–0 mot Hällefors IK/Nora HC

IFK Arboga J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Melker Juhlin Ulvhag tremålsskytt för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 hade inga problem med Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–0 (2–0, 4–0, 2–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Hällefors IK/Nora HC vann med 5–4.

Segern var IFK Arboga J18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Wille Rosenstam bakom IFK Arboga J18:s avgörande

Wille Rosenstam gjorde 1–0 till IFK Arboga J18 efter bara 2.50 assisterad av Zack Rickard och Gabriel Bergdahl.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 3.31 gjorde Tristan Thy mål framspelad av Melker Juhlin Ulvhag och Billy Lindqvist.

Även i andra perioden var IFK Arboga J18 starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom tre mål av Melker Juhlin Ulvhag och ett mål av Zack Rickard.

10.45 in i tredje perioden satte Hugo Rosenstam pucken framspelad av Edwin Kvist och Casper Rydin och ökade ledningen.

Efter 13.30 gjorde Valter Johansson också 8–0 efter förarbete av Casper Rydin och Hugo Rosenstam. 8–0-målet blev matchens sista.

IFK Arboga J18:s Melker Juhlin Ulvhag stod för tre mål och två assists, Billy Lindqvist hade tre assists och Tristan Thy gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Söndag 7 december spelar IFK Arboga J18 borta mot Örebro HUF 1 16.30 och Hällefors IK/Nora HC mot Köping IF 2 hemma 11.30 i MerEl Arena.

IFK Arboga J18–Hällefors IK/Nora HC 8–0 (2–0, 4–0, 2–0)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (2.50) Wille Rosenstam (Zack Rickard, Gabriel Bergdahl), 2–0 (3.31) Tristan Thy (Melker Juhlin Ulvhag, Billy Lindqvist).

Andra perioden: 3–0 (24.55) Zack Rickard (Edwin Kvist, Melker Juhlin Ulvhag), 4–0 (31.06) Melker Juhlin Ulvhag (Billy Lindqvist, Tristan Thy), 5–0 (31.33) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy), 6–0 (34.53) Melker Juhlin Ulvhag (Noel Danielsson, Billy Lindqvist).

Tredje perioden: 7–0 (50.45) Hugo Rosenstam (Edwin Kvist, Casper Rydin), 8–0 (53.30) Valter Johansson (Casper Rydin, Hugo Rosenstam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 4-1-0

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Nästa match:

IFK Arboga J18: Örebro HUF:1, borta, 7 december

Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:2, hemma, 7 december