Målfest när Huge/Skutskär krossade Sandviken i Arena Jernvallen

Seger för Huge/Skutskär med 13–3 mot Sandviken

Linus Burefjord avgjorde för Huge/Skutskär

Tredje förlusten i rad för Sandviken

Huge/Skutskär hade inga problem med Sandviken i U18 Div 1 västra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 13–3 (2–1, 5–0, 6–2).

Sandviken–Huge/Skutskär – mål för mål

Huge/Skutskär var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var Huge/Skutskär starkast och gick från 1–2 till 1–7 genom två mål av Vincent Karnatz, ett mål av Casper Stålberg, ett mål av Ivar Löfgren och ett mål av Linus Burefjord.

Huge/Skutskär var också klart starkast i tredje perioden. Laget gick upp till en 1–12-ledning. Sandviken gjorde därefter 2–12.

Därefter var det dock Huge/Skutskär som avgjorde. Laget gjorde 2–13 med två minuter kvar att spela genom Wille Winberg på pass av Isak Donnerstål och Liam Thomassen. Sandviken hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–13.

Vincent Karnatz gjorde tre mål för Huge/Skutskär och spelade dessutom fram till sex mål, Casper Stålberg stod för fyra poäng, varav två mål och Linus Burefjord gjorde tre mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann IK Huge/Skutskärs SK med 4–3.

Torsdag 4 december möter Sandviken Gävle borta 19.40 och Huge/Skutskär möter Hudiksvall hemma 19.30.

Sandviken–Huge/Skutskär 3–13 (1–2, 0–5, 2–6)

U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (4.43) Lucas Eng (Ludwig Holmkvist), 1–1 (7.39) Isak Dalsäng (Elvin Svennberg), 1–2 (10.51) Vincent Karnatz.

Andra perioden: 1–3 (23.30) Casper Stålberg (Vincent Karnatz, Linus Burefjord), 1–4 (26.29) Linus Burefjord (Ludwig Holmkvist), 1–5 (29.52) Ivar Löfgren (Casper Stålberg, Vincent Karnatz), 1–6 (38.17) Vincent Karnatz (Enar Öhrn, Casper Stålberg), 1–7 (39.48) Vincent Karnatz.

Tredje perioden: 1–8 (40.49) Wille Winberg (Viking Johansson), 1–9 (42.14) Linus Burefjord (Vincent Karnatz, Stephan Kwizera), 1–10 (51.39) Liam Thomassen (Vincent Karnatz), 1–11 (53.46) Linus Burefjord (Vincent Karnatz), 1–12 (54.30) Casper Stålberg (Ivar Löfgren, Vincent Karnatz), 2–12 (56.37) Dexter Eriksson, 2–13 (58.14) Wille Winberg (Isak Donnerstål, Liam Thomassen), 3–13 (59.35) Joel Hagström (Wiktor Lind, Fabian Lundmark Kjellsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Huge/Skutskär: 3-0-2

Nästa match:

Sandviken: Gävle GIK, borta, 4 december

Huge/Skutskär: Hudiksvalls HC, hemma, 4 december