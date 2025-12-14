Målfest när Hudiksvall krossade Sandviken på bortaplan

Hudiksvall-seger med 6–0 mot Sandviken

Hudiksvalls sjunde seger på de senaste nio matcherna

Lukas Borggren gjorde två mål för Hudiksvall

Hudiksvall hade inga problem borta mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr och vann med 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Segern var Hudiksvalls sjunde på de senaste nio matcherna.

Simon Nord-Noren bakom Hudiksvalls seger

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.13 i mitten av perioden.

Efter 2.30 i andra perioden nätade Jonathan Gällström på pass av Axel Göransson och Miro Lybeck och gjorde 0–4.

Axel Norin gjorde dessutom 0–5 efter 13.48 framspelad av Tobin Edén och Nils Norgren.

Tim Norberg gjorde också 0–6 framspelad av Vidar Wiklund och Ville Iggbom efter 5.24 i tredje perioden.

När lagen möttes senast vann Hudiksvalls HC med 14–0.

Sandviken–Hudiksvall 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (12.42) Simon Nord-Noren (Tim Norberg, Lucas Olsén), 0–2 (14.46) Lukas Borggren (Joakim Törnqvist), 0–3 (16.55) Lukas Borggren (Nils Norgren, Jack Frost).

Andra perioden: 0–4 (22.30) Jonathan Gällström (Axel Göransson, Miro Lybeck), 0–5 (33.48) Axel Norin (Tobin Edén, Nils Norgren).

Tredje perioden: 0–6 (45.24) Tim Norberg (Vidar Wiklund, Ville Iggbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 0-0-5

Hudiksvall: 3-2-0