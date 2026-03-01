Hudiksvall tog enkel seger mot Norrtälje

Hudiksvall vann med 12–0 mot Norrtälje

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Lindblom matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall vann på hemmaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra med hela 12–0 (3–0, 4–0, 5–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Norrtälje vann med 2–1.

Hudiksvall höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Hudiksvall–Norrtälje – mål för mål

Hudiksvall var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Hudiksvall starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom två mål av Arvid Sundin och två mål av Gabriel Kangas.

Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Kahilainen, som gjorde två mål, Carl Wassenius, Jesper Wiberg och Lucas Thorstensson.

Hudiksvalls Arvid Sundin stod för två mål och tre assists, Gabriel Kangas gjorde två mål och två målgivande passningar, Linus Lindblom gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Rasmus Kahilainen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Emil Stadin hade tre assists.

Hudiksvall–Norrtälje 12–0 (3–0, 4–0, 5–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (4.55) Linus Lindblom (Arvid Sundin, Emil Stadin), 2–0 (10.20) Linus Lindblom (Viggo Nordström, Lucas Thorstensson), 3–0 (11.10) Axel Levander (Max Sjöholm, Anton Schagerberg).

Andra perioden: 4–0 (25.13) Gabriel Kangas (Arvid Sundin, Emil Stadin), 5–0 (32.52) Arvid Sundin (Gabriel Kangas, Emil Stadin), 6–0 (33.33) Gabriel Kangas (Rasmus Kahilainen), 7–0 (37.11) Arvid Sundin (Viggo Nordström, Linus Lindblom).

Tredje perioden: 8–0 (40.58) Rasmus Kahilainen (Gabriel Kangas, Arvid Sundin), 9–0 (46.45) Carl Wassenius (Maximilian Kilpinen), 10–0 (49.09) Lucas Thorstensson (Alex Brännstam), 11–0 (50.18) Jesper Wiberg (Elias Degnell, Linus Lindblom), 12–0 (52.55) Rasmus Kahilainen (Carl Wassenius, Loa Milfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Norrtälje: 1-0-4