Målfest när Hudiksvall krossade Bollnäs/Alfta U18 på hemmaplan

Hudiksvall-seger med 8–1 mot Bollnäs/Alfta U18

Hudiksvall hade inga problem hemma mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (1–0, 4–1, 3–0).

Axel Göransson gjorde 1–0 till Hudiksvall efter 9.23 på pass av Tobin Edén och Jonathan Gällström. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Tim Norberg, Axel Norin och Nils Norgren.

Hudiksvalls Elliot Carving stod för två mål och två assists och Tim Norberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Hudiksvall har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan Bollnäs/Alfta U18 har tre poäng efter fyra matcher.

Den 27 november möts lagen återigen, då i Bollnäs Ishall.

Hudiksvall tar sig an Huge/Skutskär i nästa match hemma onsdag 22 oktober 19.30. Bollnäs/Alfta U18 möter Valbo HC 2 hemma söndag 19 oktober 16.00.

Hudiksvall–Bollnäs/Alfta U18 8–1 (1–0, 4–1, 3–0)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (9.23) Axel Göransson (Tobin Edén, Jonathan Gällström).

Andra perioden: 1–1 (20.56) Sigve Dahlkvist (Lukas Larsson), 2–1 (26.23) Valter Zederfeldt (Elliot Carving), 3–1 (28.50) Elliot Carving (Viktor Holmberg), 4–1 (29.25) Elliot Carving, 5–1 (33.25) Jack Frost (Tim Norberg).

Tredje perioden: 6–1 (54.01) Nils Norgren (Alexander Carlstedt), 7–1 (58.35) Tim Norberg (Elliot Carving, Jack Frost), 8–1 (59.27) Axel Norin (Viktor Holmberg, Tim Norberg).

Hudiksvall: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 22 oktober

Bollnäs/Alfta U18: Valbo HC:2, hemma, 19 oktober