Målfest när Häradsbygden krossade Borlänge Hockey 2 i Clas Ohlson Foundation Arena

Häradsbygden hade inga problem med Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–0 (1–0, 5–0, 1–0). Häradsbygden fick därmed revansch från senaste mötet, som Borlänge Hockey 2 vann med 4–3.

Simon Fallström gjorde 1–0 till Häradsbygden efter 18.28 efter pass från Reef Matthews.

Häradsbygden startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 6–0 genom mål av Hugo Carlsson, Nils Larsson, Nils Backlund, Axel Nauclér och Isac Fors.

Häradsbygden gjorde också 7–0 genom Nils Larsson efter 7.44 i tredje perioden.

Det här betyder att Häradsbygden är kvar på andra plats och Borlänge Hockey 2 stannar på femte plats, i serien.

Häradsbygden möter Ore i nästa match borta söndag 7 december 12.00. Borlänge Hockey 2 möter samma dag Ludvika/Smedjebacken hemma.

Häradsbygden–Borlänge Hockey 2 7–0 (1–0, 5–0, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (18.28) Simon Fallström (Reef Matthews).

Andra perioden: 2–0 (22.45) Hugo Carlsson (Isac Fors, Nils Backlund), 3–0 (24.42) Nils Larsson, 4–0 (27.02) Nils Backlund (Elliot Hammarqvist), 5–0 (29.40) Axel Nauclér (Vincent Hellgren Landin), 6–0 (32.16) Isac Fors (Edvin Rundquist).

Tredje perioden: 7–0 (47.44) Nils Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 2-0-3

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Nästa match:

Häradsbygden: IFK Ore, borta, 7 december

Borlänge Hockey 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 7 december