Målfest när Halmstad J18 krossade Grästorp/Sörhaga Alingsås i Åse & Viste Arena

Seger för Halmstad J18 med 17–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Matheo Rix gjorde fyra mål för Halmstad J18

Andra raka nederlaget för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Halmstad J18 hade inga problem med Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A och vann borta med utklassningssiffrorna 17–1 (9–0, 4–0, 4–1).

Riktigt bra var Matheo Rix, som stod för hela fyra mål för Halmstad J18.

Det var första segern för Halmstad J18. I premiären förlorade laget med 2–5 mot Borås .

Halmstad J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 9–0.

Även i andra perioden var det Halmstad J18 som dominerade och gick från 0–9 till 0–13 genom mål av Artur Bergkvist, Alvin Gäck, Lucas Nordvall och Abbe Nilsson. Halmstad J18 startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 0–13 till 0–14. Till slut blev det 17–1.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Halmstad Arena.

I nästa match, torsdag 16 oktober möter Grästorp/Sörhaga Alingsås Borås hemma i Åse & Viste Arena 19.30 medan Halmstad J18 spelar hemma mot Kållered 19.20.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Halmstad J18 1–17 (0–9, 0–4, 1–4)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (6.01) Filip Norlén (Hjalmar Rydh), 0–2 (7.11) Matheo Rix (Melwin Britz, Sebastian Bergqvist), 0–3 (7.27) Casper Bergström (Milian Sörensen Englund, Hjalmar Rydh), 0–4 (9.43) Artur Bergkvist (Melwin Britz), 0–5 (14.51) Milian Sörensen Englund (Casper Bergström, Lucas Nordvall), 0–6 (15.38) Matheo Rix (Noel Persson, Artur Bergkvist), 0–7 (17.02) Filip Norlén (Hjalmar Olsson), 0–8 (17.50) Hjalmar Rydh (Noel Persson), 0–9 (18.01) Matheo Rix (Artur Bergkvist).

Andra perioden: 0–10 (20.36) Artur Bergkvist, 0–11 (21.59) Alvin Gäck (Hjalmar Olsson, Filip Norlén), 0–12 (30.58) Lucas Nordvall (Milian Sörensen Englund), 0–13 (39.52) Abbe Nilsson.

Tredje perioden: 0–14 (41.38) Abbe Nilsson (Lucas Nordvall, Tage Jonasson), 1–14 (46.29) Thor Andersson (Helge Karlsson, Melvin Sylvén), 1–15 (52.07) Milian Sörensen Englund, 1–16 (54.34) Matheo Rix (Artur Bergkvist, Alvin Gäck), 1–17 (54.39) Melwin Britz (Artur Bergkvist).

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Borås HC, hemma, 16 oktober

Halmstad J18: Kållered SK, hemma, 16 oktober