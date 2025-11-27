Målfest när Grums krossade Lindlöven J18 i Billerudhallen

Seger för Grums med 9–2 mot Lindlöven J18

Grums sjätte seger på de senaste sju matcherna

Samuel Nyman avgjorde för Grums

Grums hade inga problem med Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–2 (3–1, 5–1, 1–0).

Segern var Grums sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Valbo J18 nästa för Grums

Grums hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.11 genom Samuel Nyman och gick upp till 2–0. Lindlöven J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Grums dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Grums tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 3.48 genom Jack Smedberg och gick upp till 7–1 innan Lindlöven J18 svarade.

I periodpausen hade Grums ledningen med 8–2.

Laget avslutade matchen med sitt 9–2-mål med nio sekunder kvar att spela på nytt genom Jack Smedberg efter förarbete av Gabriel Axelsson och Carl Glänfält. 9–2-målet blev matchens sista.

Grums Valter Kammarbo stod för två mål och ett assist och Gabriel Axelsson hade tre assists.

Grums stannar därmed på andra plats och Lindlöven J18 sist, på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK vunnit.

Grums tar sig an Valbo J18 i nästa match borta söndag 30 november 12.00. Lindlöven J18 möter samma dag 17.10 VIK Hockey U18 hemma.

Grums–Lindlöven J18 9–2 (3–1, 5–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (6.11) Samuel Nyman (Albin Ekman), 2–0 (10.32) Valter Kammarbo (Carl Glänfält), 2–1 (10.55) Lucas Sjöö (Sixten Manfredsson, Melvin Lotzner), 3–1 (11.42) Samuel Nyman (Nathan Salomonsson, Philip Wäseby).

Andra perioden: 4–1 (23.48) Jack Smedberg (Valter Kammarbo, Lukas Owesten), 5–1 (26.53) Maximus Ruff (Philip Wäseby, Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 6–1 (27.36) Valter Kammarbo, 7–1 (32.13) Isac Jemail (Gabriel Axelsson, Viggo Forss), 7–2 (34.24) Liam Ejdre (Wilde Wester), 8–2 (35.31) Lukas Eckerwall (Isac Jemail, Gabriel Axelsson).

Tredje perioden: 9–2 (59.51) Jack Smedberg (Gabriel Axelsson, Carl Glänfält).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 4-1-0

Lindlöven J18: 1-0-4

Nästa match:

Grums: Valbo HC, borta, 30 november

Lindlöven J18: VIK Västerås HK, hemma, 30 november