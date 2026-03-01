Målfest när Grums IK 2 krossade Kristinehamns HT J18 på hemmaplan

Grums IK 2-seger med 13–2 mot Kristinehamns HT J18

Grums IK 2:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

David Palm med fem mål för Grums IK 2

Grums IK 2 hade inga problem hemma mot Kristinehamns HT J18 i U18 division 1 västra D vår och vann med utklassningssiffrorna 13–2 (4–1, 5–1, 4–0).

Grums IK 2:s David Palm var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Det här innebär att Grums IK 2 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 västra D vår och behöver en seger till för att gå igenom serien obesegrade.

I första perioden var det Grums IK 2 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 9–2.

Grums IK 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av Ludvig Lindahl, som gjorde två mål, Philip Wäseby och David Palm.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK:2 vunnit.

Grums IK 2 tar sig an Sunne IK J18 i nästa match borta fredag 6 mars 19.30. Kristinehamns HT J18 möter samma dag 19.00 Hammarö HC hemma.

Grums IK 2–Kristinehamns HT J18 13–2 (4–1, 5–1, 4–0)

U18 division 1 västra D vår, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (2.54) Ludvig Lindahl (Lucas Hagenmark), 1–1 (6.27) William Ek (Noah Carlstedt Sahlin), 2–1 (6.50) David Palm (Gustav Magnusson, Nils Forsgren), 3–1 (18.23) David Palm (Nils Forsgren, Gustav Magnusson), 4–1 (19.32) Ludvig Lindahl (Theo Karlsson, Viggo Johansson).

Andra perioden: 5–1 (21.08) Philip Wäseby, 5–2 (23.59) Olle Dröschmeister (Karl Hallbäck, Noah Carlstedt Sahlin), 6–2 (29.51) Viggo Johansson (Ludvig Lindahl), 7–2 (33.24) David Palm (Theo Karlsson), 8–2 (36.45) David Palm (Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 9–2 (39.16) Philip Wäseby.

Tredje perioden: 10–2 (42.39) Ludvig Lindahl (Harry Malmqvist From), 11–2 (48.56) Ludvig Lindahl, 12–2 (49.47) Philip Wäseby (Lukas Eckerwall), 13–2 (54.52) David Palm (Jonathan Engström Bergström, Nils Forsgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 5-0-0

Kristinehamns HT J18: 3-0-2

Nästa match:

Grums IK 2: Sunne IK, borta, 6 mars 19.30

Kristinehamns HT J18: Hammarö HC, hemma, 6 mars 19.00