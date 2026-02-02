Målfest när Gävle krossade Sandviken på hemmaplan

Seger för Gävle med 7–1 mot Sandviken

Gävles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Eriksson med två mål för Gävle

Gävle hade inga problem hemma mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–1, 3–0, 2–0).

Segern var Gävles fjärde på de senaste fem matcherna.

Hugo Lindqvist bakom Gävles seger

Gävle startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Charlie Ahlberg och Hugo Lindqvist innan Sandviken svarade och gjorde 2–1 genom William Lund.

Även i andra perioden var Gävle starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Erik Eriksson och ett mål av Albin Saletti.

6.01 in i tredje perioden satte Vilmer Karlsson pucken på pass av Danny Dunn och Oliver Mineur och ökade ledningen. Efter 12.27 slog Edvin Vahlman till framspelad av Alfred Bergman och Albin Saletti och ökade ledningen för Gävle. 7–1-målet blev matchens sista.

Hugo Lindqvist och Albin Saletti gjorde ett mål och två assist var för Gävle.

Sandviken har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Gävle har tolv poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gävle GIK vunnit.

Torsdag 5 februari spelar Gävle borta mot Bollnäs/Alfta U18 19.30 och Sandviken mot Huge/Skutskär borta 19.40 i Kasthallen.

Gävle–Sandviken 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

U18 division 1 västra A vår, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (5.09) Charlie Ahlberg (Gabriel Svensson, Albin Saletti), 2–0 (7.01) Hugo Lindqvist (Erik Eriksson, Leo Lindholm), 2–1 (10.24) William Lund (Jacob Sundelius, Walter Näslund Lundell).

Andra perioden: 3–1 (20.51) Albin Saletti, 4–1 (22.55) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist), 5–1 (39.19) Erik Eriksson (Douglas Lundgren, Hugo Lindqvist).

Tredje perioden: 6–1 (46.01) Vilmer Karlsson (Danny Dunn, Oliver Mineur), 7–1 (52.27) Edvin Vahlman (Alfred Bergman, Albin Saletti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 4-0-1

Sandviken: 0-0-5

Nästa match:

Gävle: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 5 februari 19.30

Sandviken: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 5 februari 19.40