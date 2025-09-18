Målfest när Frölunda krossade Vita Hästen på hemmaplan

Frölunda vann med 7–0 mot Vita Hästen

Olle Zetterstedt gjorde två mål för Frölunda

Samuel Skrtic matchvinnare för Frölunda

Frölunda hade inga problem hemma mot Vita Hästen i U18 regional syd herr, och vann med utklassningssiffrorna 7–0 (2–0, 5–0, 0–0).

Det var andra raka segern för Frölunda, efter 10–4 mot Karlskrona i premiären.

Frölunda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Frölunda starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom två mål av Olle Zetterstedt, ett mål av Elton Mildaeus, ett mål av Charlie Kalldin och ett mål av Knut Stenberg. I tredje perioden höll Frölunda i sin 7–0-ledning och vann.

Olle Zetterstedt gjorde två mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål, Gustav Gäbel stod för ett mål och två assists och Elton Mildaeus gjorde ett mål och två målgivande passningar.

I nästa match, söndag 21 september, har Frölunda Olofström hemma i Frölundaborg 16.00, medan Vita Hästen spelar hemma mot Linköping 14.00.

Frölunda–Vita Hästen 7–0 (2–0, 5–0, 0–0)

U18 regional syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (2.06) Samuel Skrtic (Mio Belin, Gustav Gäbel), 2–0 (13.31) Gustav Gäbel (Wiggo Forsberg, Olle Zetterstedt).

Andra perioden: 3–0 (24.03) Elton Mildaeus (Karl Röshammar, Hilmer Öhman), 4–0 (28.09) Olle Zetterstedt (Elton Mildaeus, Vincent Odén), 5–0 (33.00) Charlie Kalldin (Gustav Gäbel, Karl Röshammar), 6–0 (36.36) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Axel Järnstedt), 7–0 (38.58) Knut Stenberg (Elton Mildaeus).

Nästa match:

Frölunda: Olofströms IK, hemma, 21 september

Vita Hästen: Linköpings HC, hemma, 21 september