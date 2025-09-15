Målfest när Frölunda krossade Karlskrona på bortaplan

Frölunda segrade – 10–4 mot Karlskrona

Gustav Gäbel avgjorde för Frölunda

Sju spelare nätade för Frölunda

Frölunda hade inga problem borta mot Karlskrona i U18 regional syd herr, och vann med utklassningssiffrorna 10–4 (3–1, 1–1, 6–2).

Vita Hästen nästa för Frölunda

I första perioden var det Frölunda som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Frölunda vann också tredje perioden 2–6 och matchen med hela 10–4.

Frölundas Elton Mildaeus hade fem assists, Emil Böhlin gjorde två mål och två assist, Gustav Gäbel stod för tre poäng, varav två mål och Axel Järnstedt gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Frölunda med 4–0.

I nästa match möter Karlskrona Linköping borta och Frölunda möter Vita Hästen hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 september 19.00.

Karlskrona–Frölunda 4–10 (1–3, 1–1, 2–6)

U18 regional syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (0.15) Max Frykberg, 1–1 (7.29) Gustav Gäbel (Elton Mildaeus, Axel Järnstedt), 1–2 (14.30) Axel Järnstedt (Wiggo Forsberg, Elton Mildaeus), 1–3 (15.38) Emil Böhlin (Tim Mandic).

Andra perioden: 1–4 (23.05) Felix Selindh (Karl Röshammar), 2–4 (24.42) Olle Willén (Hampus Ullberg).

Tredje perioden: 2–5 (42.59) Gustav Gäbel (Axel Järnstedt, Elton Mildaeus), 3–5 (43.24) Hampus Ullberg (Oliver Ulander, Emil Jakobsen Saaby), 3–6 (46.09) Zigge Bratt (Emil Böhlin), 3–7 (47.31) Charlie Kalldin (Gustav Gäbel, Mio Belin), 3–8 (48.55) Felix Selindh (Emil Böhlin, Elton Mildaeus), 3–9 (52.45) Emil Böhlin (Elton Mildaeus), 4–9 (57.04) Emil Jakobsen Saaby (Max Frykberg, León Lindgren), 4–10 (57.59) Simon Skrtic.

Nästa match:

Karlskrona: Linköpings HC, borta, 18 september

Frölunda: HC Vita Hästen, hemma, 18 september