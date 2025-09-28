Målfest när Färjestad krossade Lindlöven J18 på hemmaplan

Färjestad vann med 7–1 mot Lindlöven J18

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simon Näslund gjorde tre mål för Färjestad

Färjestad hade inga problem hemma mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr, och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–0, 2–0, 3–1).

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Jonathan Granquist bakom Färjestads avgörande

Färjestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Färjestad startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två mål av Simon Näslund. Lindlöven J18 reducerade dock till 4–1 genom Milo Hjortsberg tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Färjestad stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 4–1 till 7–1 på bara 6.18. Färjestad tog därmed en klar seger.

Färjestads Simon Näslund gjorde tre mål.

Nästa motstånd för Färjestad är VIK Hockey U18. Lindlöven J18 tar sig an BIK Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Färjestad–Lindlöven J18 7–1 (2–0, 2–0, 3–1)

U18 regional väst herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (14.00) Vilgot Nygren (Simon Caspersen-Snilsberg), 2–0 (18.14) Jonathan Granquist (Oscar Blom).

Andra perioden: 3–0 (24.26) Simon Näslund (Oscar Blom), 4–0 (29.27) Simon Näslund (Edvin Näslund, Max Haglund).

Tredje perioden: 4–1 (42.44) Milo Hjortsberg (Sixten Manfredsson), 5–1 (46.57) Simon Näslund (Philip Tollefsen, Edvin Näslund), 6–1 (49.54) Leo Kinnersjö (Alexander Nilsson, Jonathan Granquist), 7–1 (53.15) Karl Appelqvist (Tom Bjurman, Wille Andersson Jöhnk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Lindlöven J18: 1-0-4

Nästa match:

Färjestad: VIK Västerås HK, borta, 2 oktober

Lindlöven J18: BIK Karlskoga, hemma, 2 oktober