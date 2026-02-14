Målfest när Falu J20 krossade IFK Arboga IK på hemmaplan

Falu J20-seger med 8–2 mot IFK Arboga IK

Falu J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Anton Sundberg tvåmålsskytt för Falu J20

Falu J20 hade inga problem hemma mot IFK Arboga IK i U20 division 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 8–2 (2–1, 2–1, 4–0).

Segern var Falu J20:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Liam Nordvall blev matchvinnare

Falu J20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Anton Sundberg och Neo Andersson innan IFK Arboga IK svarade och gjorde 2–1 genom Theo Catellani.

Falu J20 gjorde dock två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Liam Nordvall och Lucas Jarestrand.

IFK Arboga IK reducerade dock till 4–2 genom Felix Karlsson-Nyberg tidigt i perioden av perioden.

Falu J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Larsson, Sebastian Lindblom, John Kullås Hamrén och Anton Sundberg.

Neo Andersson gjorde ett mål för Falu J20 och tre målgivande passningar, Anton Sundberg stod för två mål och två assists, Sebastian Lindblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Liam Nordvall gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Falu J20 är kvar i serieledning och IFK Arboga IK stannar på sjätte plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Falu IF med 4–2.

Nästa motstånd för Falu J20 är Kvarnsveden/Borlänge. Lagen möts söndag 15 februari 11.45 i Lugnets Ishall. IFK Arboga IK tar sig an Gävle hemma lördag 28 februari 12.40.

Falu J20–IFK Arboga IK 8–2 (2–1, 2–1, 4–0)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (14.54) Anton Sundberg (Andreas Eriksson, Sebastian Lindblom), 2–0 (16.16) Neo Andersson (Elias Isaksson, Liam Nordvall), 2–1 (18.41) Theo Catellani (Elias Eriksson, Ville Fält).

Andra perioden: 3–1 (21.05) Liam Nordvall, 4–1 (21.28) Lucas Jarestrand (Albin Asp, Anton Sundberg), 4–2 (23.50) Felix Karlsson-Nyberg (Melvin Österberg, Rasmuz Kortene).

Tredje perioden: 5–2 (42.35) Sebastian Lindblom (Andreas Eriksson, Neo Andersson), 6–2 (48.00) Gustav Larsson (Lucas Jarestrand, Sebastian Lindblom), 7–2 (49.02) Anton Sundberg (Neo Andersson, Liam Nordvall), 8–2 (50.21) John Kullås Hamrén (Neo Andersson, Anton Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J20: 4-1-0

IFK Arboga IK: 1-0-4

Nästa match:

Falu J20: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF/Borlänge U23, hemma, 15 februari 11.45

IFK Arboga IK: Gävle GIK, hemma, 28 februari 12.40