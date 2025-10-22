Målfest när Clemensnäs krossade Brooklyn på hemmaplan

Seger för Clemensnäs med 13–5 mot Brooklyn

William Boström avgjorde för Clemensnäs

Andra raka segern för Clemensnäs

Clemensnäs hade inga problem hemma mot Brooklyn i U20 region norr A herr och vann med utklassningssiffrorna 13–5 (5–2, 6–1, 2–2).

Sunderby nästa för Clemensnäs

I första perioden var det Clemensnäs som dominerade. Laget vann perioden klart med 5–2.

Clemensnäs hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 6–2 efter 1.15 genom William Boström och gick upp till 10–2 innan Brooklyn svarade.

I periodpausen hade Clemensnäs ledningen med 11–3. Tredje perioden slutade 2–2 och Clemensnäs vann matchen med 13–5.

Clemensnäs Ville Renling stod för ett mål och fyra assists, Alex Albertsson-Söderlund gjorde tre mål och spelade dessutom fram till två mål, Oscar Fältén gjorde tre mål och ett målgivande pass, William Boström gjorde två mål och ett målgivande pass och Joakim Cedergren hade tre assists. Max Englund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Ville Henriksson gjorde två mål och en assist för Brooklyn.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Clemensnäs på tredje plats och Brooklyn sist, på åttonde plats.

Den 27 november tar lagen sig an varandra igen, då i Lulebohallen.

Clemensnäs tar sig an Sunderby i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.30. Brooklyn möter Kiruna hemma söndag 2 november 15.20.

Clemensnäs–Brooklyn 13–5 (5–2, 6–1, 2–2)

U20 region norr A herr, Malmhallen

Första perioden: 1–0 (2.30) Oscar Fältén (Joakim Cedergren, Linus Wikström), 2–0 (7.19) Ruben Wikström-Öhman, 2–1 (8.36) Ville Henriksson (Max Englund), 3–1 (10.08) Liam Hedman (William Boström, Ville Renling), 4–1 (13.00) Oscar Fältén (Hugo Bystedt, Ville Renling), 4–2 (13.56) Bobby Karp Wikström (Filip Ranneberg, Odd Lindgren), 5–2 (19.13) Alex Albertsson-Söderlund (Joakim Cedergren, Oscar Fältén).

Andra perioden: 6–2 (21.15) William Boström (Ville Renling), 7–2 (27.08) William Boström (Ville Renling), 8–2 (32.32) Wilmer Kempainen (Alex Albertsson-Söderlund), 9–2 (34.26) Ville Renling (Ville Sjöstedt), 10–2 (38.00) Alex Albertsson-Söderlund (Elmer Grenholm), 10–3 (38.39) Max Englund (Ville Henriksson), 11–3 (39.36) Erland Mandalh.

Tredje perioden: 12–3 (41.51) Oscar Fältén (Alex Albertsson-Söderlund, Joakim Cedergren), 13–3 (52.08) Alex Albertsson-Söderlund, 13–4 (55.41) Axel Öhman (Filip Nordberg), 13–5 (57.02) Ville Henriksson (Max Englund, Vilgot Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 3-0-2

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Clemensnäs: Sunderby SK, borta, 28 oktober

Brooklyn: Kiruna IF, hemma, 2 november