Målfest när Clemensnäs HC U18 krossade Lycksele SK U18 i Swoosh Arena

Seger för Clemensnäs HC U18 med 7–1 mot Lycksele SK U18

Max Hofverberg med två mål för Clemensnäs HC U18

William Lundström avgjorde för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 hade inga problem med Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (1–1, 2–0, 4–0).

Första perioden var jämn. Lycksele SK U18 inledde bäst och tog ledningen genom Nilas Söder Jonsson efter 13.19, men Clemensnäs HC U18 kvitterade genom Hugo Marklund i slutet av perioden. I andra perioden var det Clemensnäs HC U18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av William Lundström och Max Hofverberg. Clemensnäs HC U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Albertsson Söderlund, Hampus Lundmark, Max Hofverberg och Oskar Öhrvall.

Max Hofverberg gjorde två mål för Clemensnäs HC U18 och spelade dessutom fram till två mål och Oskar Öhrvall stod för fyra poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Lycksele SK U18 är kvar på tionde plats och Clemensnäs HC U18 stannar på nionde plats, i tabellen.

Den 14 december möts lagen återigen, då i Kopparhallen.

I nästa match möter Lycksele SK U18 Kiruna IF U18 borta på lördag 25 oktober 10.30. Clemensnäs HC U18 möter Brooklyn Tigers HF U18 onsdag 29 oktober 19.15 hemma.

Lycksele SK U18–Clemensnäs HC U18 1–7 (1–1, 0–2, 0–4)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (13.19) Nilas Söder Jonsson (Wilmer Wännberg, Fabian Vernersson), 1–1 (19.09) Hugo Marklund (Hamdi Ibrahim, Julius Höglund Renling).

Andra perioden: 1–2 (21.18) William Lundström (Julius Höglund Renling), 1–3 (28.19) Max Hofverberg (Viggo Tibbelin, Oskar Öhrvall).

Tredje perioden: 1–4 (44.53) Wilmer Albertsson Söderlund (Oskar Öhrvall, Max Hofverberg), 1–5 (49.41) Hampus Lundmark, 1–6 (50.57) Max Hofverberg (Oskar Öhrvall), 1–7 (53.06) Oskar Öhrvall (Max Hofverberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 1-1-3

Clemensnäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Lycksele SK U18: Kiruna IF, borta, 25 oktober

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 29 oktober